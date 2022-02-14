Türk bilim insanları Horseshoe Adası'nda
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren bilim heyeti, geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı.
Türk bilim ekibi, Antarktika kıtasına vardıktan sonra Bulgaristan istasyonunun bulunduğu Livingston Adası'nın ardından Bransfield Boğazı'nı aşarak önce Gerlanche Boğazı, sonra Lemarie Kanalı ve Penola Boğazı'nı geçerek güneye doğru ilerledi.
Penola Boğazı ve Grandidier Kanalı'nda bulunan büyük ve parçalanmış buz dağları, geminin düz bir hatta ilerlemesini zorlaştırdı. Buz kütleleri ve buz dağlarının arasında seyir yapan Betanzos gemisi, buz kütlelerinin yoğun olduğu alanlarda hızını düşürerek gemi üzerinde bulunan ve buzları gözleyen özel ekibiyle bu noktalardan sorunsuz olarak geçti.
Bilim heyetinin bulunduğu gemiye seyir sırasında zaman zaman kambur balinalar, penguenler ve foklar eşlik etti.
"Yapacağımız jeodinamik noktalardaki ölçümler bilimsel anlamda önemli"
Antarktika için olağan hava şartları ve sıcaklığın sıfır derecenin altında bulunması, sefer katılımcıları için kimi zaman zorlayıcı oldu. 100 km/s'i aşan rüzgar hızıyla seyre devam eden gemi, 10 Şubat'ta Harita Genel Müdürlüğünün işletmekte olduğu GNSS istasyonunun bulunduğu Dismal Adası'na vararak çalışmalarına başladı.
Horseshoe Adası'na 73 kilometre mesafede bulunan Dismal Adası'na 2020 yılında Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit Küresel Konumlama Uydu Sistemleri (GNSS) kurulmuştu.