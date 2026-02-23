Türk bilim insanlarından uzayda tarım hamlesi: Ay ve Mars toprağında domates yetiştirildi

Regolitlerin organik madde bakımından son derece yetersiz olduğunu vurgulayan Uzilday, Dünya toprağından farklı olarak bu ortamlarda doğal bir canlılık bulunmadığını kaydetti. Dünya’dan Ay ya da Mars’a toprak taşınmasının mümkün olmadığını belirten Uzilday, bu nedenle mevcut yüzey malzemesini tarıma uygun hale getirmeyi amaçladıklarını aktardı.