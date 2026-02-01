Türkiye günde 7 saatten fazla internette: En fazla hangi site ziyaret ediliyor?
Türkiye’den en çok ziyaret edilen internet sitesi Google olurken, en fazla aratılan kelime “hava durumu” oldu. Sosyal medyada ise Instagram, 62,3 milyon kullanıcıyla ilk sırada yer aldı. Kullanıcılar internette günde ortalama 7 saat 13 dakika geçiriyor.
Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte Türkiye’de dijital hizmetlerin kullanımı da yükseldi. Derlenen verilere göre Türkiye nüfusu 86 milyona yaklaşırken, mobil abone sayısı 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla 99,1 milyon seviyesine ulaştı.
Ekim 2025 itibarıyla ülkede 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 70,9’una karşılık gelirken, sosyal medya kullanıcılarının toplam internet kullanıcılarına oranı ise yüzde 80,4 olarak hesaplandı.
İnternetin yüzde 76’sı mobilden
Türkiye’de kullanıcılar internette günde ortalama 7 saat 13 dakika, bunun 4 saat 4 dakikasını ise cep telefonları üzerinden geçiriyor. Sosyal medyada geçirilen süre haftalık ortalama 25 saat 4 dakika olarak ölçüldü.
Verilere göre ülkedeki toplam internet trafiğinin yüzde 76,58’i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor. İnternete girme nedenleri arasında “bilgi edinme” ilk sırada yer alırken, onu iletişim ve eğlence amaçlı kullanım izliyor.
Sosyal medyada Instagram ilk sırada
Sosyal medya kullanımında ise:
Instagram: %89,5
WhatsApp: %88,9
YouTube: %78
Facebook: %68,6
X: %58,7
Instagram 62,3 milyon kullanıcıyla Türkiye’de en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu olurken, YouTube 57,9 milyon kullanıcıyla ikinci sırada yer aldı.
Uraloğlu: Veri güvenliği dijital çağın en kritik konusu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital platformların gözetim ve veri güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.
Uraloğlu, We Are Social 2025 Raporuna ilişkin değerlendirmesinde, gözetim, veri toplama ve analiz süreçlerinin çoğu zaman kullanıcıların bilgisi dışında gerçekleştiğini belirterek, bu durumun bireysel mahremiyetin yanı sıra ulusal güvenliği de etkileyebileceğini söyledi.