Türkiye'de hantavirüs var mı, vaka sayısı kaç oldu? Hantavirüs insandan bulaşır mı, öldürür mü?
Hantavirüs vakaları yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü tetikte... Yeni bir pandemi korkusu yaşanırken vatandaşlar da konu ile ilgili sürekli bilgi almaya çalışıyor. Şu sora en çok yöneltilen sorular "Hantavirüs Türkiye'de görüldü mü, vaka sayısı kaç oldu", "Hantavirüs insandan bulaşır mı, öldürür mü" sorusu yöneltiliyor.
Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden MV Hondius isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, virüsle enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu durum korku yaratırken vaka sayılarında artış gözlendi. Dünyayı korku sararken virüsün Türkiye'de görülüp görülmediği de merak ediliyor. İşte detaylar...
Hantavirüs Türkiye'de görüldü mü?
Son ortaya çıkan vakaların ardından Türkiye'de şu ana kadar hantavirüs vakasına rastlanmadı.
Türkiye'de ilk defa hantavirüs 1997 yılında ortaya çıktı. 2009 yılında ise sekiz kişi bu virüse yakalanırken bir kişi hayatını kaybetti.
Hantavirüs vaka sayısı kaç oldu?
Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaşımına göre hantavürüs vaka sayısı 7'ye yükseldi.
Hantavirüs insandan bulaşır mı, öldürür mü?
Hantavirüsün insandan insana bulaşması oldukça nadir bir durumdur.
Bu bulaşma şekli bugüne kadar yalnızca Amerika kıtasında görülen Andes türü virüs için bildirilmiştir.
İnsandan insana geçiş genellikle hastalığın erken evrelerinde, uzun süre yakın temas halinde olan aile üyeleri veya eşler arasında görülebilir.
Virüsün asıl bulaşma yolu; enfekte olmuş fare ve sıçan gibi kemirgenlerin dışkı, idrar veya tükürüklerinin solunması ya da bu maddelerle temas edilmesidir.
Ölüm Riski:
Hantavirüs, özellikle akciğer ve böbrekleri etkileyen, ölüm oranı riski yüksek bir virüstür.
Hastalık ilerlediğinde ölümcül olabilen akciğer (HCPS) veya böbrek (HFRS) sorunlarına yol açabilir.
Genel ölüm oranları %1 ile %15 arasında değişmektedir.
Ancak Amerika kıtasında görülen ve akciğerleri hedef alan Hantavirüs Kardiyopulmoner Sendromu (HCPS) vakalarında ölüm oranı %30 ile %50 gibi çok yüksek seviyelere çıkabilmektedir.