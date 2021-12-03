Türkiye'nin anıt ağaçları
Hatay'dan Zonguldak'a, Şanlıurfa'dan Antalya'ya Anadolu coğrafyasının birçok yerinde gökyüzüne uzanan ülkenin doğal hazineleri, gelecek kuşaklara aktarılması için anıt ağaç olarak tescilleniyor. Yörede yaşayanlar da kimi zaman gölgesinde dinlendikleri, kimi zaman buluşma noktası seçtikleri, hatıralarında yer tutan ağaçları özenle koruyor.
Türkiye'nin farklı noktalarında tescillenerek koruma altına alınan ve doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar, tarihe tanıklık ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "www.anitagaclar.gov.tr" sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'nin dört bir köşesinde koruma altında olan, bazıları binlerce yıldır ayakta duran dev ağaçlar zamana meydan okuyor.
Yaklaşık 1300 yaşındaki Doğu Çınarı Sarıyer'de bulunan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı içerisinde yer alıyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde "Ambar Katran" ismi verilen 2 bin 327 yaşındaki sedir ağacı, 262 santimetrelik gövde çapı ve 25 metrelik boyuyla dikkati çekiyor. İlçe halkının katran elde etmesi ve çok geniş çaplı olması nedeniyle ''Ambar gibi ağaç'' nitelendirmesinden dolayı ağaca "Ambar Katranı" deniliyor.