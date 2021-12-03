Türkiye'nin anıt ağaçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "www.anitagaclar.gov.tr" sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'nin dört bir köşesinde koruma altında olan, bazıları binlerce yıldır ayakta duran dev ağaçlar zamana meydan okuyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde "Ambar Katran" ismi verilen 2 bin 327 yaşındaki sedir ağacı, 262 santimetrelik gövde çapı ve 25 metrelik boyuyla dikkati çekiyor. İlçe halkının katran elde etmesi ve çok geniş çaplı olması nedeniyle ''Ambar gibi ağaç'' nitelendirmesinden dolayı ağaca "Ambar Katranı" deniliyor.