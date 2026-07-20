Türkiye'nin en ilginç plajı: Birkaç kulaç fazla atan başka şehirden çıkıyor
Bartın ile Kastamonu sınırındaki Kapısuyu Plajı, Türkiye'nin en ilginç plajı olarak dikkat çekiyor. Karadeniz'e dökülen Kapısuyu Deresi'nin ikiye ayırdığı plajda, sadece birkaç adım yürüyerek ya da birkaç kulaç atarak il değiştirilebiliyor.
Karadeniz'in saklı cennetlerinden Kapısuyu Plajı, sıra dışı konumuyla ziyaretçilerini şaşırtıyor. Bartın'ın Kurucaşile ilçesi ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasında yer alan plaj, denize dökülen Kapısuyu Deresi sayesinde iki farklı ilin sınırını oluşturuyor.
Plajın büyük bölümü Bartın sınırlarında yer alırken, doğu tarafı Kastamonu'na ait. Derenin Karadeniz'le buluştuğu noktada ise ziyaretçiler sadece 10-15 adım yürüyerek ya da birkaç kulaç atarak Bartın'dan Kastamonu'na geçebiliyor.
Muhteşem doğası, temiz denizi ve sakin atmosferiyle öne çıkan Kapısuyu Plajı, yaz aylarında hem çevre illerden hem de yurt dışından gelen turistlerin uğrak noktası haline gelirken, 120 kişinin yaşadığı Kapısuyu Köyü'nün nüfusu da 1.500'ün üzerine çıktı.
Denize girmek isteyenlerin, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tercih ettiği yöre av sezonunda ise amatör ve profosyonel balıkçıların da ilgisini görüyor.
Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında öne çıkan Kapısuyu Plajı, hem aynı anda iki ili deneyimlemek hem de kalabalıktan uzak bir tatil yapmak isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor.