Türkiye’nin en iyi simitleri belli oldu: İzmitliler sırasına itiraz etti
TÜRKPATENT’in coğrafi işaret verileri ve resmi üretici tarifleri esas alınarak hazırlanan araştırmada Türkiye’nin en iyi simitleri sıralandı. İzmit simidinin 6’ncı sırada kalması kentte tartışma yarattı. İzmitliler, "Ağızlarının tadını bilmiyorlar" sözleriyle sıralamaya tepki gösterdi.
TÜRKPATENT’in coğrafi işaret kayıtları ile resmi üretici tariflerinin dikkate alındığı araştırmada Türkiye’nin öne çıkan simitleri sıralandı. Araştırmada İzmit simidi 87,5 puanla 6’ncı sırada kendine yer buldu. Sonuçlara İzmitli simitseverlerden itiraz gelirken, 52 yıldır taş fırında simit üreten usta Çetin Altun ise sıralamaya saygı duyduğunu söyledi.
Araştırmanın zirvesinde 91 puan alan Eskişehir simidi yer aldı. Antakya simidi ikinci, İzmir gevreği ise üçüncü sıraya yerleşti. Ankara ve İstanbul simitleri 88’er puanla dördüncülüğü paylaşırken, geleneksel yöntemlerle hazırlanan İzmit simidi 87,5 puanla 6’ncı oldu.
Listeye göre Türkiye'nin en iyi simitleri sıralaması şu şekilde:
8- Safranbolu simidi
7- Rize simidi
6- İzmit simidi
5- İstanbul simidi
4- Ankara simidi
3- İzmir gevreği
2- Antakya simidi
1- Eskişehir simidi
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor da geçtiğimiz yıl yaptığı sosyal medya paylaşımında İzmit simidine dikkat çekmişti. Odun fırınında pişirilen İzmit simidinin farklı bir lezzete sahip olduğunu belirten Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadelerini kullanmıştı.
52 yıldır taş fırında simit yapıyor
İzmit’te 52 yıldır mesleğini sürdüren taş fırın ustası Çetin Altun, baba mesleğine henüz 10 yaşındayken simit satarak başladığını anlattı. Geleneksel yöntemleri sürdürdüğünü belirten Altun, "Baba mesleğim, 10 yaşında simit satmaya başlayarak bu mesleğe başladım. Orijinal taş fırın simidi yapıyorum. Şu anda matador tabir edilen diğer simitlerden de yapılıyor. Onlar da güzel ama benim yaptığım simidin özelliğini sorarsanız; taş fırında pişmesi, tabanının taş olması ve odun ateşinde pişmesi. Bir de katkısı yok. Sadece soğuk su, tuz ve mayayla yapmaya çalışıyoruz. Gördüğümüzü yapmaya çalışıyoruz. Bu, Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olarak söyleniyor. O zaman gayrimüslimler yapıyormuş. Biz de onu devam ettiriyoruz. Bizim dışımızda İzmit'te taş fırında simit yapan pek yok. Bir tane çarşıda vardı, doğalgaza döndü. Şu anda Derince'de var bir iki tane ama onların da son durumunu bilmiyorum" dedi.
"Ben kimseyle yarışmıyorum"
Taş fırında üretimin zahmetli olduğunu ve fırının kapasitesi nedeniyle gelen her siparişi karşılayamadıklarını anlatan Altun, "Taş fırının bile bir canı var. Ara sıra dinlendirmen lazım çünkü taban soğur, randıman alamazsın. Onun için burada bu fırına fazla yüklenemezsin. Bize siparişler geliyor. Biz çoğunu karşılayamıyoruz çünkü fırının gücü belli ama diğerleri istedikleri kadar yapabilir. Ben sonuçlara saygı duyuyorum. O konuda bir şey demek istemiyorum çünkü yarışmak istemiyorum. Ben orijinal simit yapıyorum. Bütün arkadaşların emeğine sağlık diyorum. Tüm simitler güzel, ben kimseyle yarışmıyorum" şeklinde konuştu.
İzmitliler 6'ncılığa itiraz etti
Fırından alışveriş yapan kent sakinleri ise İzmit simidinin sıralamada çok daha yukarıda bulunması gerektiğini savundu.
Selda Kasnak, "İzmit simidi birinciliği hak ediyor. Ağzının tadını bilmeyenler İzmit simidini 6'ncı sıraya aldı. İzmit simidi bir zevktir" ifadelerini kullandı.
Uzun yıllardır aynı fırından simit aldığını söyleyen Ahmet Yuşa Avla da "Senelerdir buradan simit yiyorum. Odun ateşinde pişen simidin tadı başka. Ağzının tadını bilmiyorlar, Eskişehir değil, İzmit simidinin birinci olması lazım" dedi.
Farklı kentlerde de simit yediğini ancak İzmit simidini ayrı bir yerde tuttuğunu belirten Erdal Erol ise "Ankara, Bursa ve İzmir'in simidi İzmit'inkinin yerini tutmuyor. İzmit simidi 1 numara. İzmit'te 1 numara olan fırın ise bu fırındır" diye konuştu.