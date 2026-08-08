Türkiye’nin en iyi simitleri belli oldu: İzmitliler sırasına itiraz etti

52 yıldır taş fırında simit yapıyor

İzmit’te 52 yıldır mesleğini sürdüren taş fırın ustası Çetin Altun, baba mesleğine henüz 10 yaşındayken simit satarak başladığını anlattı. Geleneksel yöntemleri sürdürdüğünü belirten Altun, "Baba mesleğim, 10 yaşında simit satmaya başlayarak bu mesleğe başladım. Orijinal taş fırın simidi yapıyorum. Şu anda matador tabir edilen diğer simitlerden de yapılıyor. Onlar da güzel ama benim yaptığım simidin özelliğini sorarsanız; taş fırında pişmesi, tabanının taş olması ve odun ateşinde pişmesi. Bir de katkısı yok. Sadece soğuk su, tuz ve mayayla yapmaya çalışıyoruz. Gördüğümüzü yapmaya çalışıyoruz. Bu, Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olarak söyleniyor. O zaman gayrimüslimler yapıyormuş. Biz de onu devam ettiriyoruz. Bizim dışımızda İzmit'te taş fırında simit yapan pek yok. Bir tane çarşıda vardı, doğalgaza döndü. Şu anda Derince'de var bir iki tane ama onların da son durumunu bilmiyorum" dedi.