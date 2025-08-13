  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti...

Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti...

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu. Listenin zirvesindeki kent Trabzon oldu. Öte yandan, Türkiye'nin üç büyük ili Ankara, İzmir ve İstanbul da listede kendine yer buldu. İşte TÜİK'in çalışmasına göre Türkiye'nin en mutsuz şehirleri...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti... - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre, Karadeniz Bölgesi'nin önemli şehirlerinden biri olan Trabzon, yurdun en mutsuz ili oldu. 

İşte TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye'nin en mutsuz illeri...

1 | 10
Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti... - Resim: 2

9- Gümüşhane

Nüfus: 144 bin 544

Mutsuzluk oranı: Yüzde 7,68

2 | 10
Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti... - Resim: 3

8- Ordu 

Nüfus: 763 bin 190

Mutsuzluk oranı: Yüzde 8,75

3 | 10
Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti... - Resim: 4

7- Çorum

Nüfus: 524 bin 130 

Mutsuzluk oranı: Yüzde 9,1

4 | 10
Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti... - Resim: 5

6- İstanbul

Nüfus: 15 milyon 907 bin 951

Mutsuzluk oranı: Yüzde 9,1

5 | 10
Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti... - Resim: 6

5- Samsun

Nüfus: 1 milyon 368 bin 488

Mutsuzluk oranı: Yüzde 9,72

6 | 10
Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti... - Resim: 7

4- Ankara

Nüfus: 5 milyon 782 bin 285

Mutsuzluk oranı: Yüzde 9,95

7 | 10
Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti... - Resim: 8

3- İzmir

Nüfus: 4 milyon 462 bin 56

Mutsuzluk oranı: Yüzde 10,65

8 | 10
Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti... - Resim: 9

2- Antalya

Nüfus: 2 milyon 688 bin 4 

Mutsuzluk oranı: Yüzde 11,7

9 | 10
Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti... - Resim: 10

1- Trabzon

Nüfus: 818 bin 23

Mutsuzluk oranı: Yüzde 11,19

Kaynak: HABER MERKEZİ
10 | 10