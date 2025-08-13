Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu! O il dikkat çekti...
TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu. Listenin zirvesindeki kent Trabzon oldu. Öte yandan, Türkiye'nin üç büyük ili Ankara, İzmir ve İstanbul da listede kendine yer buldu. İşte TÜİK'in çalışmasına göre Türkiye'nin en mutsuz şehirleri...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı.
Sonuçlara göre, Karadeniz Bölgesi'nin önemli şehirlerinden biri olan Trabzon, yurdun en mutsuz ili oldu.
İşte TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye'nin en mutsuz illeri...
9- Gümüşhane
Nüfus: 144 bin 544
Mutsuzluk oranı: Yüzde 7,68
8- Ordu
Nüfus: 763 bin 190
Mutsuzluk oranı: Yüzde 8,75
7- Çorum
Nüfus: 524 bin 130
Mutsuzluk oranı: Yüzde 9,1
6- İstanbul
Nüfus: 15 milyon 907 bin 951
Mutsuzluk oranı: Yüzde 9,1
5- Samsun
Nüfus: 1 milyon 368 bin 488
Mutsuzluk oranı: Yüzde 9,72
4- Ankara
Nüfus: 5 milyon 782 bin 285
Mutsuzluk oranı: Yüzde 9,95
3- İzmir
Nüfus: 4 milyon 462 bin 56
Mutsuzluk oranı: Yüzde 10,65
2- Antalya
Nüfus: 2 milyon 688 bin 4
Mutsuzluk oranı: Yüzde 11,7
1- Trabzon
Nüfus: 818 bin 23
Mutsuzluk oranı: Yüzde 11,19