Türkiye'nin evlilik haritası çıktı: En erken ve en geç evlenen şehirler...

Türkiye’de en erken evlenen şehirler

Erken yaşta evliliklerin yoğun görüldüğü şehirlerde kadın ve erkekler arasındaki yaş ortalamaları da farklılık gösterdi.

Kadınlarda en düşük ortalama evlilik yaşına sahip il 23,8 ile Ağrı oldu. Ağrı’yı 24,1 ile Muş ve Gaziantep takip etti.

Erkeklerde ise en erken evlilik yaşı Şanlıurfa’da görüldü. Kentte erkeklerin ortalama evlilik yaşı 26,4 olarak kaydedildi. Gaziantep 26,9 ile ikinci sırada yer alırken, Ağrı 27,5 ile listenin devamında bulundu.