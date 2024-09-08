Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Kırklareli'ne geldi

Koç, 40. durağı Kırklareli'nde ilk olarak halk pazarını gezdi, kendisini gören çocuk ve yetişkinler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuklar ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Koç, tezgahın başına geçerek tarhanalık biber satışı yaptı.

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