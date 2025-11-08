Ünlü influencer'ın ürünlerinde arsenik tespit edildi
İrlandalı ünlü influencer Suzanne Jackson’ın markası SoSu’ya ait ürünlerin arsenik içerdiği ortaya çıktı. Ürünler, Birleşik Krallık'ın en büyük eczane zinciri Boots'un raflarından ve internet sitesinden kaldırıldı.
İrlanda merkezli kozmetik markası SoSu by Suzanne Jackson’a ait ürünler, güvenlik endişeleri nedeniyle eczane devi Boots tarafından satıştan tamamen kaldırıldı.
AB’nin tehlikeli ürünler için hızlı uyarı sistemi RAPEX üzerinden yapılan bildirimde, markanın “Peach Dreams” far paletinde aşırı miktarda arsenik tespit edildi.
Bunun üzerine Boots, sadece bu ürünü değil, SoSu markasının tüm ürünlerini geçici olarak mağazalarından ve web sitesinden çekti.
Boots tarafından yapılan açıklamada, “Peach Dreams Eyeshadow Palette satın alan müşteriler, ürünü derhal kullanmayı bırakmalı ve tam iade almak için en yakın Boots mağazasına geri getirmelidir” ifadeleri yer aldı.
Şirket, SoSu markasından güvenlik uygulamaları konusunda ek güvence alana kadar tüm ürünlerin satışını durdurduğunu belirtti.
Karar, makyaj ve güzellik ürünlerinin satışta zirve yaptığı Noel alışveriş sezonu öncesinde geldi.
SoSu markasının popüler bronzlaştırıcısı Dripping Gold ve diğer tüm ürünleri de geçici olarak raflardan kaldırıldı.
AB’nin Safety Gate sistemi, bu tür kimyasal risklerin insan sağlığı için tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.