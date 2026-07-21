Ustalar sabah 04.00'te işe başlıyor: Doğmamış çocuklara bile sipariş alıyorlar
Kırkpınar başta olmak üzere yağlı güreş sezonunun başlamasıyla birlikte Samsun'daki kispet atölyesinde yoğun mesai başladı. Türkiye'nin ilk kadın kispet ustasının da görev yaptığı atölye, yurt içi ve yurt dışına sipariş yetiştirirken, henüz doğmamış çocuklar için bile kispet hazırlıyor.
Yağlı güreş sezonunun başlamasıyla birlikte Samsun'da faaliyet gösteren kispet atölyesinde hareketlilik arttı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başta olmak üzere yaz boyunca düzenlenen organizasyonlar nedeniyle ustalar, siparişleri yetiştirebilmek için sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışıyor.
Canik ilçesindeki atölyede günde 5 ila 6 kispet üretilirken, hazırlanan ürünler Türkiye'nin dört bir yanının yanı sıra Makedonya, Yunanistan ve Almanya'ya da gönderiliyor.
35 yaşındaki kispet ustası Celal Keleş, mesleği çocuk yaşta öğrenmeye başladığını belirterek, her kispetin sporcuya özel ölçülerle hazırlandığını söyledi.
Keleş, Cem Yılmaz ve Ata Demirer gibi isimler için de kispet ürettiklerini belirterek, dijital platformda yayınlanan ve yağlı güreşi konu alan dizide kullanılan tüm kispetlerin de kendi atölyelerinde hazırlandığını ifade etti.
Doğmamış çocuklar için bile sipariş geliyor
Ata sporuna ilginin her geçen yıl arttığını söyleyen Keleş, en dikkat çekici taleplerden birinin henüz dünyaya gelmemiş çocuklar için verilen siparişler olduğunu anlattı.
Yaklaşık 10 gün önce doğmamış bir bebek adına kispet hazırladıklarını belirten Keleş, bu ilginin yağlı güreşe duyulan bağlılığın en güzel göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.
Atölyede görev yapan 32 yaşındaki Kübra Yılmaz, Türkiye'nin ilk kadın kispet ustası olduğunu belirterek mesleğini büyük bir tutkuyla yaptığını söyledi.
Merak ederek başladığı işi sabırla öğrendiğini ifade eden Yılmaz, özellikle Kırkpınar öncesinde yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini belirtti.
Yılmaz, ilerleyen yıllarda çırak yetiştirerek bu köklü mesleğin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediğini söyledi.
Samsun'daki atölye ise hem geleneksel el sanatını yaşatmaya hem de yağlı güreş kültürünü Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da temsil etmeye devam ediyor.