Ustalar sabah 04.00'te işe başlıyor: Doğmamış çocuklara bile sipariş alıyorlar

Doğmamış çocuklar için bile sipariş geliyor

Ata sporuna ilginin her geçen yıl arttığını söyleyen Keleş, en dikkat çekici taleplerden birinin henüz dünyaya gelmemiş çocuklar için verilen siparişler olduğunu anlattı.

Yaklaşık 10 gün önce doğmamış bir bebek adına kispet hazırladıklarını belirten Keleş, bu ilginin yağlı güreşe duyulan bağlılığın en güzel göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.