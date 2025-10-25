Ustasından yadigar 75 yıllık makineyle dev fabrikalara direniyor

Terzilik mesleğinin geçmiş yıllarda daha hareketli olduğunu belirten Avcı, "Yıllardır bu mesleği severek yaptık. Fakat şu an bu mesleğin bir değeri kalmadı. Ustalığın da bir değeri kalmadı. Çırak zaten hiç yok. Bu şekilde mesleğimizi sürdürüyoruz. Bu meslekle 3 çocuk büyüttüm. Çocuklarıma mesleğimi öğretmedim. Çocuklarım esnaf oldu. Kendi mesleklerini devam ettiriyorlar" şeklinde konuştu.