Ustasından yadigar 75 yıllık makineyle dev fabrikalara direniyor
Gaziantep'te terzilik yapan 59 yaşındaki Nurettin Avcı, elinden iğne ipliği düşürmediği mesleğini ustasından yadigar kalan 75 yıllık makinesiyle sürdürüyor. Terzilik mesleğinin geçmiş yıllarda daha hareketli olduğunu belirten Avcı, "Yıllardır bu mesleği severek yaptık. Fakat şu an bu mesleğin bir değeri kalmadı" dedi.
Yarım asırdır teknolojiye meydan okuyarak 1950 model makineyle müşterilerine hizmet eden Nurettin Avcı, yaklaşık 15 metrekarelik iş yerinde emektar dikiş makinesiyle hazır giyim sektörüne direniyor.
Henüz 7 yaşındayken bir terzi ustasının yanında çıraklığa başlayan 3 çocuk babası Avcı, o günden bu yana mesleğini aynı yerde icra ediyor.
Küçük yaşta başladığı terzilik mesleğinde çıraklığını tamamladıktan sonra kendi dükkanını açan Avcı, yıllar boyunca kendisine arkadaşlık eden malzemelerle işini sürdürüyor.
Küçük ve eski dükkanında 50 yıldır mesleğini eline makası aldığı ilk günkü heyecanla devam ettiren Avcı, henüz çocuk yaştayken çırak olarak çalışmaya başladığı terzi dükkanında ustasından mesleğin püf noktalarını öğrendi.
1974'te açtığı iş yerinde alın teri dökmeye devam eden Avcı, 50 yıldır hatıralar biriktirdiği ve çıraklar yetiştirdiği ekmek teknesinden gelen eski ama tıkır tıkır çalışan dikiş makinesi sesi pasaja ayrı bir hava katıyor.
Terzilik mesleğinin geçmiş yıllarda daha hareketli olduğunu belirten Avcı, "Yıllardır bu mesleği severek yaptık. Fakat şu an bu mesleğin bir değeri kalmadı. Ustalığın da bir değeri kalmadı. Çırak zaten hiç yok. Bu şekilde mesleğimizi sürdürüyoruz. Bu meslekle 3 çocuk büyüttüm. Çocuklarıma mesleğimi öğretmedim. Çocuklarım esnaf oldu. Kendi mesleklerini devam ettiriyorlar" şeklinde konuştu.