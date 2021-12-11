'Uyku süresi kişinin genine göre değişiklik gösteriyor' Doç. Dr. Şenel, "Genetik olarak ayarlandığı ve herkesin geni farklı olduğu için uyku süresi kişilere göre değişir. Genelde 6 saatten az uyuyan 'kısa uykucu' dediğimiz veya 10 saatten fazla uyumak zorunda olan 'uzun uykucu' dediğimiz bireyler var. Bunlar genetik olarak belirlendiği için çok değiştirilebilen şeyler değil." dedi.

Türk Nöroloji Derneği Uyku Tıbbı Çalışma Grubu Moderatörü Doç. Dr. Gülçin Benbir Şenel, sağlıklı uyku süresinin kişilerin genlerine göre değiştiğini söyledi. Şenel, sağlıklı uykunun hem süresi hem de içeriğinin sağlıklı olması anlamına geldiğini ifade etti. 1 | 6

Sağlıklı uyku süresinin genel olarak 6 ile 10 saat arasında kabul edildiğini belirten Şenel, "Aslında kişiye özgü olarak bu sürelerin daha az ya da fazla olması normal kabul edilebilir. Genetik olarak ayarlandığı ve herkesin geni farklı olduğu için uyku süresi kişilere göre değişir. Genelde 6 saatten az uyuyan 'kısa uykucu' dediğimiz veya 10 saatten fazla uyumak zorunda olan 'uzun uykucu' dediğimiz bireyler var. Bunlar genetik olarak belirlendiği için çok değiştirilebilen şeyler değil." diye konuştu. 2 | 6

Bunun dışında uykunun bozulmasına yol açan hastalıkların tanımlanması ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çeken Şenel, uykuyu hem içsel hem de dışsal nedenlerin etkilediğini dile getirdi. 3 | 6