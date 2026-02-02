Venedik Karnavalı’nda renkli açılış: Büyük Kanal’da görsel şölen
İtalya’nın Venedik kentinde her yıl büyük ilgiyle takip edilen Venedik Karnavalı, açılış hafta sonunda düzenlenen geleneksel su geçidi töreniyle başladı.
Karnaval kapsamında yüzlerce tekne, maskeli katılımcıların eşliğinde Punta della Dogana’dan başlayarak Rialto’ya kadar uzanan Büyük Kanal boyunca geçit yaptı.
Geçit törenine, üzerinde kâğıt hamurundan yapılan ve karnavalın simgelerinden biri olan “Pantegana” figürünün yer aldığı tekne öncülük etti.
Teknenin Rialto’ya ulaşmasının ardından binlerce renkli konfetinin havaya saçılmasıyla görsel şölen sona erdi.
Bu yıl “Olympus – Oyunların Kökeninde” temasıyla düzenlenen Venedik Karnavalı, Milano–Cortina Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na ithafen özel bir edisyon olarak gerçekleştiriliyor.
Karnaval, önümüzdeki günlerde kent genelinde yapılacak maskeli balolar, sokak gösterileri ve kültürel etkinliklerle devam edecek.