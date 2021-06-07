Vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler Salgının etkileri, geliştirilen çeşitli aşılarla azalmaya devam ederken, ülkeler de kısıtlamalarda gevşemeye gidiyor. Birçok ülke ise ziyaretlerde vize koşulu aramıyor. İşte vizesiz gezilebilecek ülkeler.

Geliştirilen çeşitli aşılarla salgının etkileri, azalmaya devam ederken, ülkeler de kısıtlamalarda gevşemeye gidiyor. Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, vize koşulu bulunmayan ülkeleri bir araya getirdi. Söz konusu 5 ülke ve önde gelen turizm destinasyonları şöyle: 1 | 6

Bosna Hersek: Milijacka Nehri ile çevrelenmiş başkent Saraybosna'daki İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen ve gece gündüz yanan "Sönmeyen Ateş Anıtı’", iç savaş zamanında yapılan Umut Tüneli, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk izlerini taşıyan Latin Köprüsü, Bosna'nın inadını simgeleyen ve 1997'den beri restoran olarak hizmet veren Inat Kuca Evi, denize kıyısı olan Neum şehri, Kravitse Şelaleleri gibi görülmeye değer birçok hikayesi olan rotalarıyla tatilcileri bekliyor. 2 | 6

Fas: Fas, bir gezginin tüm duyularını karşılayan bir ülke olarak öne çıkıyor. İster Marakeş'in mimarisi ve sokak yemekleriyle dolu şehir hayatı, ister Sahra Çölü’nde safari deneyimi, Fez'de renkli duvarları ve teras marketlerinin keşfi ve eşsiz güzellikleri ile Fas unutulmayacak bir seyahat destinasyonu olarak öne çıkıyor. 3 | 6