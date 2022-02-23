Washington DC'de kamyoncular protestoya hazırlanıyor
ABD'de COVID-19 aşısı karşıtı kamyoncuların protesto düzenlemeyi planladığı başkent Washington DC'de polis güvenlik önlemleri alırken, yaklaşık 700 Ulusal Muhafız da kentte görevlendirildi.
"People's Convoy (Halkın Konvoyu)" adı altında organize olan COVID-19 aşısı karşıtı kamyoncular, bugün ABD'nin birçok eyaletinden başkent Washington DC'ye hareket edecek.
Ülkenin en batısındaki California'dan hareket edecek kamyoncuların, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 Mart'ta Kongrede yapacağı "Birliğin Durumu" isimli ulusa sesleniş konuşmasına kadar başkente ulaşması bekleniyor.
Washington DC'ye yaklaşık 4 saat uzaklıktaki Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinden harekete geçecek kamyoncuların da bugün kentin yakınlarına gelmesi planlanıyor.
Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin Biden’ın 1 Mart’ta Kongrenin ortak oturumunda, "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağı hafta, Washington DC'deki ana çevre yollarını trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.