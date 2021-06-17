Yalova'da 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı
Yalova'da devam eden müsilaj temizliği çalışmalarında 1478 metreküp müsilaj denizden toplandı.
Çalışmalara Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor.
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Müsilaj temizliğinin 9'uncu gününde ekipler daha önce de yoğunluğun olduğu Taşköprü beldesi sahilinde çalıştı.
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Ekipler, deniz yüzeyinde geniş bir alana yayılan müsilajın hemen hemen tamamını topladı.
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İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 1478 metreküp müsilaj denizden alındı.
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