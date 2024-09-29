Yaşam kalitesi en yüksek 10 ülke belli oldu!

Yayınladığı analizler ve raporlarla öne çıkan medya kuruluşu U.S. News and World Report, dünya genelinde yaşam kalitesi en yüksek olan ülkeleri listeledi.

89 ülkeden 17 bin kişinin dahil ediliği araştırmada; ülkelerin, yaşam maliyetleri, iş piyasası, ekonomik istikrar, aile ortamı, gelir eşitliği, politik istikrar, güvenlik, eğitim ve sağlık sistemleri gibi kriterleri değerlendirildi.

Yaşam kalitesi en yüksek 10 ülke şöyle sıralandı:

2023'te aynı listede 4. sırada yer alan Danimarka, 2024'te yaşam kalitesinin en iyi olduğu ülke oldu.

İskandinavya kültürel bölgesinin bir parçası olan Danimarka; İsveç ve Norveç ile birlikte, sosyal ve ekonomik alanlarda yüksek performans sergileyen bir ülke olarak öne çıktı.