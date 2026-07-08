Yaz aylarının en pratik serinliği: En pahalısı 450 TL

"Yelpaze geride kaldı, pervane daha çok tercih ediliyor"

El pervanelerinin pratikliği ve bütçe dostu olması nedeniyle yaz aylarında hızla satıldığını ifade eden ve ürünün neden bu kadar çok tercih edildiğinden bahseden esnaf Kubilay Örçün, "Fiyatları çok uygun olduğu için insanlar yaz aylarında çok yoğun bir şekilde el pervanelerini tercih ediyor. Kullanımı son derece kolay ve rahat. Her ne kadar yelpaze kullanan geleneksel bir kitle olsa da, pratikliğinden dolayı el pervaneleri açık ara önde. Yelpaze geride kaldı, pervane daha çok tercih ediliyor. Biz bu sene dükkanımıza yelpaze bile getirmedik, tamamen pervaneye odaklandık" diye konuştu.