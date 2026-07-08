Yaz aylarının en pratik serinliği: En pahalısı 450 TL
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek için ilk tercihi şarjlı el pervaneleri oldu. Fiyatları 150 ile 450 lira arasında değişen ürünlere talebin sıcakların etkisini artırmasıyla daha da yükselmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar, yanlarında kolayca taşıyabilecekleri mobil serinleme yöntemlerine yoğun ilgi gösteriyor. Geçmiş yılların klasiği olan yelpazelerin yerini artık şarjlı ve teknolojik el pervaneleri aldı. Bu yıl beklenen yaz sıcaklarının biraz gecikmeli gelmesi sezon açılışını geciktirmiş olsa da, esnaf Kubilay Örçün, sıcakların tam anlamıyla bastırmasıyla birlikte pervanelere olan talebin zirve yapacağını belirtiyor.
"Yelpaze geride kaldı, pervane daha çok tercih ediliyor"
El pervanelerinin pratikliği ve bütçe dostu olması nedeniyle yaz aylarında hızla satıldığını ifade eden ve ürünün neden bu kadar çok tercih edildiğinden bahseden esnaf Kubilay Örçün, "Fiyatları çok uygun olduğu için insanlar yaz aylarında çok yoğun bir şekilde el pervanelerini tercih ediyor. Kullanımı son derece kolay ve rahat. Her ne kadar yelpaze kullanan geleneksel bir kitle olsa da, pratikliğinden dolayı el pervaneleri açık ara önde. Yelpaze geride kaldı, pervane daha çok tercih ediliyor. Biz bu sene dükkanımıza yelpaze bile getirmedik, tamamen pervaneye odaklandık" diye konuştu.
"Sıcaklar tam anlamıyla başlayınca talebe yetişemeyeceğiz"
Geçen yıl el pervanelerine adeta talep artması yaşandığını ve bu yıl da sıcakların gecikmesine rağmen ilginin yüksek olduğunu belirten Örçün, "Geçen sene sadece bizim dükkanımızda 3 bin adetin üzerinde el pervanesi sattık. Geçtiğimiz yıl günde 50-60 adet satış yaptığımız dönemler oldu. Bu sene ise havalar biraz geç ısındı, son günler hariç bir türlü tam anlamıyla sıcaklar başlamadı. Buna rağmen kalabalık bir bölgede olduğumuz için günde 20-30 arası satış yapıyoruz. Havalar tam anlamıyla ısındığında bu satışlar katlanacak, geçen seneki gibi talebe yetişmekte zorlanacağız" tahmininde bulundu.
Fiyatlar hakkında bilgi veren Kubilay Örçün, el pervanelerinin çeşitlerinin olduğunu ve 150 TL den başlayıp 450 liraya kadar çıktığını belirtti.