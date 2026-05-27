Yeraltı bu akşam yok mu, neden yok? Yeraltı yeni bölüm ne zaman?
Kurban Bayramı'nın ilk günü çarşamba gününe denk gelirken reytinglerde 1. durumda olan Yeraltı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Diziyi ilgiyle izleyen seyirciler teyit etmek amacıyla "Yeraltı bu akşam yok mu" diye soruyor.
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan'ın başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisi her çarşamba günü NOW TV'de yayınlanıyor. Bugün Kurban Bayramı'nın 1. günü ve dizinin ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. İşte detaylar...
Evet, Yeraltı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Bayram nedeniyle çekimlere ara verilirken yeni bölüm 3 Haziran Çarşamba ekrana gelecek. Bu akşam dizi yerine Postacı adlı yerli film ekrana gelecek.
Son bölümde neler oldu?
Bozo ise bir yandan Ceylan’la bambaşka bir hayat kurma hayaline tutunurken, diğer yandan çevresindeki herkes için yeni planlar yapmaya başlar. Ancak onun geleceğe dair kurduğu düzen, bazı kişiler için büyük bir tehdide dönüşecektir. Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise yıllardır süren düşmanlıkların ardından kurulan yeni dengeleri ve bazı ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşır.