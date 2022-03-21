Yerli mobil hız tespit sistemi yollara çıktı

Malatya Valiliği, nden yapılan yazılı açıklamaya göre, MTS cihazları Malatya İl Jandarma Komutanlığında Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş trafik timleriyle montaj ve personel eğitimleri tamamlanarak trafik hizmetine sunuldu.

Trafik uygulama noktalarında hem araca monteli, hem seyyar kullanımı yapılan radar cihazı, her aracın hızını, sınıfını, şeridini, lokasyonunu, plaka ve araç görseli ile önemli birçok veri tespitini yapabilme kabiliyetine sahip.