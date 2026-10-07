Yıllar sonra ilk kez ucuzladı: Kışın vazgeçilmezinde bolluk fiyatı düşürdü
Soğuk havalarla birlikte talebin arttığı ıhlamurda bu yıl yaşanan bolluk fiyatlara yansıdı. Geçen yıl 2 bin 500 TL'ye kadar çıkan ürünün kilosu bu sezon 1500 TL'ye kadar geriledi.
Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında tüketimi artan ıhlamur, yeniden aktarların en çok ilgi gören ürünleri arasına girdi. Bu yıl hasadın bol olması ise uzun süredir yüksek fiyatıyla dikkat çeken ıhlamurun satış fiyatına düşüş olarak yansıdı.
Geçen yıl kilosu ortalama 2 bin TL'den, çiçek oranı yüksek olanları ise 2 bin 500 TL'den satılan ıhlamurun kilogram fiyatı bu yıl bin 500 TL'ye kadar geriledi. Böylece ıhlamurda uzun yılların ardından ilk kez önceki yıla göre daha düşük fiyat görüldü.
Bolluk fiyatları aşağı çekti
Ihlamura yönelik talebin soğuk havalarla birlikte hareketlenmeye başladığını belirten esnaf Recai Doğanay, "Samsun’a kış biraz erken geldi. Kışlık ürünlere rağbet yavaş yavaş başlıyor. Gribal enfeksiyon, boğaz enfeksiyonları, nezle, faranjit gibi durumlar görülmeye başladı. Böyle olunca kış çaylarına ve özellikle ıhlamura rağbet var. Ihlamur bu sene oldukça bol. Geçtiğimiz yıllara göre bir hayli fazla ıhlamur var" dedi.
Geçen yıl 2 bin TL'ydi
Ürünün geçmiş yıllarda pahalı olmasında toplama sürecinin zahmetli olmasının da etkili olduğunu ifade eden Doğanay, "Toplaması da zahmetli bir iş. Bu sene ıhlamur oldukça fazla ve hemen hemen ürünü olan herkes topladı. İlk defa bu yıl ıhlamurun kilosu geçen yılın fiyatının altında. Geçen yıl ortalama 2 bin TL civarındaydı, çiçeği daha bol olanlar ise 2 bin 500 TL’den satılıyordu. Bu sene ise kilosunu bin 500 TL’den satıyoruz" diye konuştu.
Kış çaylarıyla birlikte tüketiliyor
Ihlamurun yanı sıra farklı bitkisel ürünlere de ilginin arttığını aktaran Doğanay, "Ada çayı, zencefil, tarçın, karanfil, kuşburnu ve keçiboynuzu gibi ürünlerle birlikte kullanılıyor. Bunlar ıhlamurla beraber veya ıhlamur kaynadıktan sonra içerisine atılıyor. Limon ve balla tatlandırarak tüketenler de var" ifadelerini kullandı.
Ihlamur nasıl hazırlanmalı?
Ihlamurun hazırlanırken uzun süre kaynatılmaması gerektiğini belirten Doğanay, geleneksel tüketim yöntemine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Eskiler ıhlamuru sobaların üzerine koyup kaynatırlarmış. Makbul olan o mudur, bilemiyorum. Biz şöyle tarif ediyoruz: Önce suyu güzelce kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ıhlamuru içerisine atıyoruz ve altını kapatıyoruz. Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra tüketilmesini uygun buluyoruz. Ihlamurun aynı gün içerisinde hazırlanıp içilmesi daha iyi olur. Taze olan daha makbuldür diye biliyoruz."