Yıllar sonra ilk kez ucuzladı: Kışın vazgeçilmezinde bolluk fiyatı düşürdü

Geçen yıl 2 bin TL'ydi

Ürünün geçmiş yıllarda pahalı olmasında toplama sürecinin zahmetli olmasının da etkili olduğunu ifade eden Doğanay, "Toplaması da zahmetli bir iş. Bu sene ıhlamur oldukça fazla ve hemen hemen ürünü olan herkes topladı. İlk defa bu yıl ıhlamurun kilosu geçen yılın fiyatının altında. Geçen yıl ortalama 2 bin TL civarındaydı, çiçeği daha bol olanlar ise 2 bin 500 TL’den satılıyordu. Bu sene ise kilosunu bin 500 TL’den satıyoruz" diye konuştu.