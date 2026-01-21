Yolcuları çıldırtan 10 havalimanı
Hiçbir havalimanı bir yolculuğu sabote etmek istemez; çoğu gecikme de aslında küçük bir sorunla başlar. Geç gelen bir uçak, kalabalık bir taksi yolu ya da bagajın bant yerine uzun bir tur atması... Ancak sorun, yoğun havalimanlarında ölçeğin büyümesiyle başlıyor. En işlek merkezlerde küçük aksamalar kısa sürede birbirini tetikliyor ve bedelini yolcular ödüyor.
JB’nin ABD havalimanları analizinde; gecikme oranları, yolcu yoğunluğu, havalimanı büyüklüğü, yolcu sıkışıklığı ve kayıp eşya hacmi gibi veriler tek bir puanda birleştirildi. Tek bir ölçüt havalimanını zor yapmıyor; ancak bu faktörler birleştiğinde stresin nerede yoğunlaştığı daha net görülüyor.
Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL)
Analize göre Atlanta, 108 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor ve gecikme oranı yüzde 21 civarında seyrediyor.
Newark Liberty (EWR)
Sıralamadaki en yüksek gecikme oranına sahip havalimanı. Uçuşların yaklaşık yüzde 29’u gecikiyor. Yolcu sıkışıklığı da en yoğun noktalardan biri olarak gösteriliyor.
Seattle-Tacoma (SEA)
Sea-Tac, sınırlı alanla artan yolcu trafiğini yönetmeye çalışıyor. Gecikme oranı yüzde 21 civarında ve tıkanıklık sık görülüyor.
Harry Reid Las Vegas (LAS)
Las Vegas, 60 milyona yakın yolcu ağırlıyor ve gecikme oranı yüzde 21’in üzerinde.
Los Angeles (LAX)
Gecikme oranı bazı rakiplerine göre daha düşük görünse de yolcu yoğunluğu yüksek. Terminaller arası hareket ve yerde geçirilen süre uzayabiliyor.
Miami (MIA)
Analize göre uçuşların yaklaşık yüzde 24’ü burada gecikmeli gerçekleşiyor.
Phoenix Sky Harbor (PHX)
Yolcu sıkışıklığı daha düşük olsa da gecikmeler yüzde 19’a yaklaşıyor. Yüksek sıcaklıklar operasyonları yavaşlatabiliyor.
Orlando (MCO)
Uçuşların neredeyse dörtte biri geç kalkıyor. Geniş alandaki yolcu yoğunluğu tıkanma noktaları yaratabiliyor.
Denver (DEN)
Devasa bir alana sahip olmasına rağmen gecikmeler yüzde 22’nin üzerinde. Uzun mesafeler ve hava koşulları toparlanmayı zorlaştırabiliyor.
Chicago O’Hare (ORD)
Gecikme oranı yüzde 23’ü aşıyor. Çok fazla değişkenin bir araya gelmesi performansı dalgalı hale getiriyor; küçük gecikmeler büyümeye yatkın.