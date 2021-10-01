Yük gemisi havuzu yırttı binlerce balık kaçtı
Milas açıklarında seyir halindeki kuru yük gemisi, balık üretim çiftliğinin havuzlarına çarptı, binlerce balık kafesten kaçtı.
Güllük Limanı'na yanaşmak isteyen bir kuru yük gemisi, körfezde bulunan balık üretim çiftliğindeki havuzlara çarptı.
Havuzların yırtılmasıyla binlerce balık Güllük Körfezi'ne kaçtı.
1 | 5
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, kazanın yaşandığı balık üretim çiftliğinde inceleme başlattı.
2 | 5
Öte yandan, havuzun ağlarının pervanelere dolanması nedeniyle arıza yapan gemi, dalgıçlar yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.
3 | 5
4 | 5