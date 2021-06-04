Zonguldak Uzun Mehmet Camii ibadete açıldı Temeli 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından atılan Zonguldak Uzun Mehmet Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından ibadete açıldı. Uzun Mehmet Camii ile birlikte Zonguldak'a 22 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan da kazandırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yapımına 2019 yılının Eylül ayında başlanan Zonguldak Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekare alana inşa edildi. Geleneksel mimarinin en özel örneklerinin sergilendiği ve ince işçiliğiyle dikkat çeken camide 6 bin kişilik kapalı ve 7 bin 500 kişilik açık alan bulunuyor. 1 | 7

Toplamda 22 kubbenin bulunduğu camide her birinde 3 şerefe bulunan 71 metre uzunluğunda 4 adet minare inşa edildi. Caminin ana kapısı sedef işlemeli kündekâri sistemiyle yapılırken, kapının yapımı 1 yılda tamamlandı. Camide dış cephe kaplamasında taraklı Ünye taşı, iç cephe kaplamada ise honlu Ünye taşı kullanıldı. 2 | 7

Uzun Mehmet Camii için özel olarak tasarlanan çiniler İznik’te üretilirken caminin halısı ise özel olarak Manisa’da dokundu. Kadınlar için ayrılan ibadet alanlarının yanı sıra bebek bakım odası da bulunan camide ayrıca bir de ahşap çay evi yer alıyor. 3 | 7