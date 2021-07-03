13 aşı çalışmasından biri YTÜ’de sürüyor

Didem ERYAR ÜNLÜ

Türkiye’de farklı kurumların desteğiyle 17 yerli aşı çalışması yürütülüyor. TÜSEB tarafından desteklenen, aşı geliştirme çalışmalarından biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin aşı geliştirme projesi, pre-klinik (klinik öncesi) aşamaya gelen 13 çalışma arasında yer alıyor. Ülkemizde 4 farklı merkezde ise klinik çalışmalar devam ediyor.

Geçen yıl Haziran ayında Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde, Marmara Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi’nden araştırmacıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişilik bir ekiple başlatılan çalışmada, hayvan deneylerinin yapıldığı pre-klinik çalışmaların sonuçları bekleniyor. Proje kapsamında, SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkin olacağı düşünülen peptid ve rekombinant protein temelli aşı formülasyonları geliştiriliyor ve etkinlikleri inceleniyor.

“LABORATUVAR ORTAMINDA BAŞARI SAĞLADIK”

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Serap Acar Derman ise bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “TÜSEB destekli projemize kısaca aşı geliştirme projesi diyoruz ancak arkasında ciddi bir bilgi birikimi bırakacak kapsamlı bir çalışma var aslında. Çalışmada, virüsün konakçı hücreye giriş yapmak için kullandığı Spike proteinlerinin üretimi, mevcut virüs varyantlarına dayalı antijenik peptidlerin bilgisayar destekli tasarımı ve mikrodalga destekli sentezi, spike proteinlerin rekombinant üretimi, üretilen protein ve peptidleri içeren aşı formülasyonlarının geliştirilmesi, laboratuvar ortamında ve canlı üzerinde bağışıklık yanıtı oluşturma potansiyellerinin değerlendirilmesi ve virüs kaynaklı enfeksiyona karşı koruyucu etkinliklerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında, rekombinant proteinlerin ve antijenik peptidlerin yüksek saflıkta üretimleri ile bunların çeşitli yardımcı maddelerle laboratuvar ortamında bağışıklığa etkilerinin incelenmesi başarıyla gerçekleştirildi. 25 Mayıs 2021 tarihi itibariyle deney hayvanları üzerinde çalışmalar başlatıldı.”

“İLK VERİLERİ TEMMUZ AYI ORTALARINA DOĞRU ALIRIZ”

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Haziran 2021 tarihli listesinde klinik aşamaya geçen 102, pre-klinik aşamada ise 185 adet aşı çalışması bulunduğunu belirten Doç. Dr. Serap Acar Derman sözlerine şöyle devam etti: “İnaktif, mRNA, viral vektör ve antijenik proteine dayalı çeşitli aşı çalışmaları sürüyor. Bizim projemiz diğerlerinden farklı olarak, hem rekombinant protein hem de antijenik peptid çalışmalarını eş zamanlı olarak içeren formülasyonlardan oluşuyor. 0 ve 28. gün olmak üzere iki doz aşılamayı hedefliyoruz. Şu anda formülasyonları uyguladığımız deney hayvanlarında antikor yanıtının oluşmasını bekliyoruz. Temmuz ayı ortalarına doğru bu yanıtları almış oluruz” dedi. Süreçle ilgili önemli kriterlerin de yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Serap Acar Derman, “Belirli prosedürlere göre ilerlemek zorundayız. Bilimsel çalışmalar tamamlandıktan sonra, GMP üretim ve klinik çalışmalar gerçekleştirilecek. Burada da üniversite - özel sektör işbirliği söz konusu olacak” dedi.

“Elde edilecek bilgi birikimi üniversitemiz adına çok değerli”

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Üniversitemiz, insanlığın karşılaştığı bir probleme çözüm bulmak için bir çalışma yürütüyor. Bir yıldır süren bu çalışmayı heyecanla takip ediyorum. Çok iyi bir hızda ilerliyoruz. Bu konuda çalışan sayılı kurumlardan biri olmak bizi gururlandırıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi, 110 yıllık bir okul ve tarih boyunca hep ülkemizin kalkınmasına destek olmuştur. Böyle bir misyonumuz var. Burada elde edilecek birikim ve bilimsel çalışmalar, ekip ruhu bu anlamda çok değerli. Bu çalışmada bugünün sonucunu değil, gelecek on yıllara etki edecek sonuçları önemli buluyorum. Burada oluşacak yetenek ve yetkinlik, hem YTÜ’ye hem ülkemizin biyoteknoloji alanına büyük bir katkı sunacak ve yen projeler için bizi motive edecek” dedi.