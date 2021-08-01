2 üniversitelinin kurduğu obilet, 9 yılda rakibini yendi

SELENAY YAĞCI

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden sınıf arkadaşı Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak, üniversiteli öğrencilerin sık yaşadığı otobüs bileti satın alma sorununa çözüm bulmak için elini taşın altına koydu. Genç girişimciler, internet üzerinden otobüs bileti satın alma alışkanlığının henüz yaygın olmadığı 2012’de 50 bin TL’lik sermaye ile obilet’i kurdu. Yola çıkarken hedefleri üniversite öğrencilerinin bilet alma konforlarını artırmaktı. Gelinen noktada iki kişi başlayan bu yolculuk, 200’ü aşkın ekibiyle özelleşmiş departmanlara sahip, olgun bir scale-up yapısına ulaştı. Hatta kısa süre önce kendinden evvel kurulmuş bir girişim olan Kayseri merkezli rakibi Biletall. com’u satın aldı.

Bilet satın alma kategorisinde birçok fonksiyonu kendilerinin yarattığını söyleyen Yiğit Gürocak, obilet’in 9 yıllık ilham veren macerasını şöyle anlattı: “obilet.com esasında üniversite projesi olarak başlamıştı. Ortağım Ali Yılmaz’la beraber tek başımıza işe giriştik. 3 yıl boyunca şirketin bütün faaliyetlerini iki kişi sürdürdük. Tedarikçilerle görüşüp onları ikna etmek, fatura kesmek, ödemelerimizi takip etmek, müşterilerin maillerine ve telefonlarına tek tek cevap vermek de bu dönemde bizzat yaptığımız işler arasında yer alıyor. Başka bir deyişle, şirket kurmuş olmak bizi ‘patron’ yapmadı; akla gelebilecek her türlü işi 7/24 kendi başımıza yaptık. Sadece iki kişi olarak ilk 3 yılın sonunda yaklaşık 1 milyon bilet satıp; 40 milyon TL’lik bir ciro yapmıştık, ancak tüm start-up’lar gibi, gerçek anlamda para kazanamıyorduk. Yakın çevremiz ve hatta ailemiz bile sonradan daha büyük bir hayal kırıklığına uğramamamız adına, bu işin tutmayacağını ve gelip geçici bir heves olduğunu söylemeye başladı. Ancak, belli bir olgunluğa eriştikten sonra çeşitli kuruluşlarla görüşmeye başladık ve ilk yatırımımızı aldık. Bu yatırımla 2015’te ilk personelimizi aramıza dahil ettik. İş hacmimiz logaritmik olarak artmaya başladı. obilet’i kurulduğundan bu yana aynı şekilde yönetiyoruz demem mümkün değil. Bu süreçte 3 farklı aşamadan geçtik. Şirketi kurduğumuz ilk yıllarda, daha çok ‘esnaf’ şeklinde iş yapıyorduk. Ekibimizin 10-30 kişi arası büyüklüğe sahip olduğu dönemde ‘start-up’ anlayışıyla iş yapmaya başladık. Son dönemde ise 200’ü aşkın ekibimizle özelleşmiş departmanlara sahip, olgun bir scale-up yapısına ulaştık. Özellikle teknoloji sektöründe ve uluslararası şirketlerde 10-15 yıl iş deneyimi olan direktörlerimiz ekibimize dahil oldu. Direktörlerimize danıştığımız, onlardan tavsiye aldığımız, çok sesli bir yapıya ulaştık.”

Anadolu’nun kayda değer ölçekli ilk exit’i

obilet.com 9. yılına girdiği online seyahat sektöründeki köklü ve güçlü oyunculardan olan Biletall’ı bünyesine kattı. Dünyada kendinden yaşça büyük şirketleri satın alan şirket örneklerinin, yaygın olmasa da var olduğunu belirten Yiğit Gürocak, “Türkiye’deki start-up’ları, kendilerine yapılan yatırımlar ve dev global şirketler tarafından satın alınma haberleriyle duyuyoruz. Türkiye’de 20’li yaşlarının başında start-up kurup sonra da o girişimin kendinden yaşça daha büyük bir rakibini satın alma hikayesi nadir bir hikâye” diyor.

“Biletall, Anadolu’daki bir teknoloji şirketi için kayda değer ölçekteki ilk exit işlemini yaptı. Anadolu’dan çıkmış bir teknoloji start-up’ının böyle bir hikâye ile diğer Anadolu start-up’larına ilham vermesine aracı olduğumuz için gururluyuz” diyen Gürocak, ilk zamanlarda Biletall ile çözüm ortaklığı yaptıklarını hatırlatarak, şunları aktardı: “İşbirliğimiz 4 yılın sonunda bitti ve rekabet etmeye başladık. Alt acentesi olduğumuz bir firmayı satın alarak çok özel bir hikâyeye imza atmış olduk. Süreci 12 Temmuz itibarıyla tamamladık. Rekabetimiz boyunca geçen süre zarfında en büyük başarıyı sanıyorum ki daha büyük kitlelere ulaşmada yaşadık. Bu iş fikri bizim aklımıza geldiği dönemde, muadillerimiz olmasına rağmen, hiçbiri biz gençleri tatmin edecek seviyede değildi. O dönemde lider olan Biletall ise daha çok Anadolu’da hizmet veren otobüs firmalarını portföyüne katmış bir şirketti. Ulusal firmalarla pek çalışmıyordu. Zira, pek çok büyük otobüs firması satışlarını başka platformlara açma fikrine açık değildi. İlk defa biz ulusal firmaları böylesi bir platformdan bilet satmaya ikna ettik. Otobüs sektörü rekabet motivasyonu çok yüksek bir sektör. Bu firmaların bir araya geldikleri ortamları pek göremezsiniz. Sanıyorum gençliğimizin verdiği heyecanla o dönemde firmaların karşısına çıkacak ve yılmadan ısrarla bu işin geleceğini anlatacak cesareti kendimizde bulmuşuz.”

Güneşin geliş açısı bile hesaplanmış

Otobüs yolculuğu uzun süren bir yolculuk olduğu için güneşin hangi açıdan vurduğunun yolculuk deneyimini etkileyen bir faktör olduğunun altını çizen Gürocak, şunları aktarıyor: “ Biz ilk kurulduğumuzda bu konuyu ortağım Ali Yılmaz ile platforma ekledik. Ulusal basında bu haber kendine yer edindi. Bunlar inovasyon bağlamında küçük adımlar ama topladığınızda üniversite öğrencileri ve gençler için sitemizi tercih sebebi haline getiren ilk geliştirmelerimiz oldu. Sonrasında yaptığımız çok sayıdaki yenilikçi uygulamalarımızın da etkisiyle her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilen bir platform haline geldik ve önceden seferlerini bize açmayan tedarikçiler de bizimle çalışmak istemeye başladı. Crossnetwork (karşılıklı ağ) etkisini çok iyi kullandık. Bunun sonucu olarak da, yarışa sonradan başlamamıza rağmen kısa süre içinde bünyesinde en çok firma bulunan, en çok ziyaret edilen, en çok bilet satan site haline geldik.”

2021 yılında rekor bekliyor

Girişim, haziranda 1 milyondan fazla otobüs bileti satışı gerçekleştirdi. Temmuz satışları ise 2019 yılına göre yaklaşık iki katına çıktı. Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılını toplam 8 milyon otobüs ve uçak bileti satışı ile kapattı. Eylül ayında okulların açılması ve aşılanmanın hızlanması halinde 2021 yılında yeni bir rekor bekleniyor. 2022 yılında ise 30 milyondan fazla otobüs bileti, 3 milyon fazla uçak bileti satış hedefi var. Biletall ve Obilet portföylerini birleştirildiğinde ise 300’den fazla çalışanı olan ve 350 milyondan fazla yıllık web sitesi ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor.

“STARTUP’LARDA STAJ YAPABİLİRSİNİZ”

Gürocak, “‘Başarının formülü şudur’ demek boyumu aşar ama üniversite çağlarında risk alma iştahı daha fazla. Belli düzeyde, çok fazla olmasa da kısıtlı imkanların doğru kullanılmasıyla başarıya ulaşılacağını düşünüyorum. İmkandan söz ederken sadece sermayeden bahsetmiyorum. obilet’i kurarken bizim de büyük bir sermayemiz yoktu. Risk alma lüksümüz daha fazlayken bu işe giriştik. Bu sebeple de bu işin başarılı olup olamayacağı kararını, riskten kaçınan önyargılı bir bakış açısıyla değil, veriye ve bilgiye dayanarak verebildik. Çalışma hayatının içine erkenden girmek, start-up’larda staj yapmak ve oralardaki çalışma atmosferini görmek üniversiteli genç kardeşlerimize çok şey katabilir” tavsiyesinde bulundu.

Gençler, annebabasına internetten bilet alıyor

Gürocak’a göre gençler haricinde hala daha biletlerin önemli bir bölümü otogarlardan veya şehir içi şubelerden satın alınıyordu. Pandemi fiziksel olarak bilet almaya yatkın yaşça daha büyük insanları da internetten bilet almaya teşvik etti. Bunun yanında, oğluna veya kızına “internetten bana bilet al” diyen bir kitle de online kanallardan bilet almaya yöneldi. Obilet de bu gelişmelerle yeni bir ivme yakalayarak tekrardan yeni kurulmuş start-up’larda rastlanan büyüme oranlarına kavuştu.

Yurtdışına açılacak

Obilet, yurtdışından da trafik alıyor ancak bu toplam trafiğin çok küçük bölümü. Satın alma sonrasında yakın coğrafyamızda doğrudan faaliyet göstermek ve odağımızı yurtdışına kaydırmak istiyor.

TÜRKİYE, OTOBÜSE BİNİYOR

Genel olarak Türkiye’de otobüs yolculukları daha yaygın. Pandemi öncesi normal pazar verilerine göre yılda yaklaşık 200 milyon adet şehirler arası otobüs bileti satışı gerçekleşirken, yaklaşık 50 milyon adet yurt içi uçak bileti satışı gerçekleşiyor. Genel Türkiye resmine bakıldığında, herkes İstanbul-Ankara-İzmir arasında yolculuk yapmıyor. Trabzon’dan Van’a veya Diyarbakır’dan Amasya’ya gidenler de var. Her yere düzenli uçak seferi yok.