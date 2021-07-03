500 Istanbul girişimcilere 30 milyon Euro yatıracak

Selenay YAĞCI

Türkiye ve Doğu Avrupa'da erken aşama girişimlere odaklanan 500 Istanbul, ikinci girişim sermayesi yatırım fonunu kurdu. Toplam 30 milyon Euro’luk hacme sahip yeni fonla Türkiye'den globale açılacak teknoloji şirketlerini destekleyecek.

Girişim sermayesi yatırım fonu 500 Istanbul, ABD merkezli yatırım fonu 500 Startups ile ortak olarak Enis Hulli ve Rina Onur Şirinoğlu tarafından 2016’da kuruldu. Geride kalan 4 yılda 10 milyon Euro’luk fonuyla Türkiye ve Doğu Avrupa'da küçük ölçekli 40 teknoloji şirketine yatırım yaptı. Bunların yüzde 33’ü kadın kurucuların girişimleri oldu. Bunlardan Carbon Health unicorn oldu. Bu şirketler toplamda 430 milyon doların üzerinde ek yatırım aldı.

Böylelikle 2 bin 100 kişiye yeni istihdam alanı yaratılırken, portföyün yıllık cirosu 130 milyon dolara ulaştı. Bu cironun yüzde 94’ü ise teknoloji ihracatı olarak gerçekleşti. Bunların 4’ünde exit yapan 500 Istanbul, yatırımcılarına verdiği güvenle yeni fonu topladı.

500 Istanbul Türkiye ile Romanya, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'da gelecek vaat eden erken aşama girişimler için yeni fonu 500 Istanbul II’yi hayata geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da yatırımcı olarak bulunduğu fonda 15 kurumsal, 30 bireysel olmak üzere toplamda 50 yatırımcı var. Toplamda 30 milyon Euro’luk bütçeye sahip fonla, öncelikle Türkiye’de teknoloji ihraç etme hedefi ile yola çıkan girişimlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni fonla, lokal pazara girmeyen işlere, Türkiye’den yurtdışına odaklanan 25 girişime yatırım yapacak.

SEKTÖR BAĞIMSIZ BAKIYOR

500 Istanbul Kurucu Ortağı Enis Hulli, Türkiye’deki girişimlerin önemini özellikle belirterek, aynı ilk fonda olduğu gibi, şirketlerin uluslararası alanda teknoloji ihraç etmelerine imkan sağlamayı hedefl ediklerini söyledi. İlk fon 6 sağlık işine yatırım yaptıklarını söyleyen Hulli, “İkinci fonda trendlerle şekilleniyor. Son yıllarda ana trendler sağlık ve fintech oldu. Şu an 2 fintech girişimine yatırım yapıyoruz. İlk fonda fintech de yoktu. Özellikle yurtdışında bankacılığın start-up modeline geçmesi, bunun yansıması olarak güzel şirketler ve start-up’ların bu alana yönelmesi, bizi de bu alana itti. Aslında ilk fonda inşaat yazılımına da yatırım yaptık. İngiltere merkezli organik bebek ürünleri de üreten Türk girişimciye de yatırım yaptık. En iyi 100 girişim varsa biz bunun 5’ini bulamıyorsak o fonu yapmayalım daha iyi. O sebeple sektör bağımsız bakıyoruz” diye konuştu.

İLK ETAPTA 500 BİN EURO YATIRACAK

Hulli, 500 Istanbul’un bölgedeki korunabilir teknolojiye sahip şirketlere yatırım yapmak amacı ile kurulmuş bir girişim sermayesi yatırım fonu olduğunu belirtti. Hulli, büyük pazarları hedefleyen erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yaparak, onların global ölçekte teknoloji ihraç eden firmalara dönüşmelerine destek olduklarını söyledi.

500 Istanbul bu girişimlerin ilk yatırımcısı olmayı ve 500 Startups'ın global bağlantılarını da kullanarak iş geliştirme, takım oluşturma ve uluslararası büyümelerine destek vermeyi hedeflediğini anlatan Hulli “İlk fonumuzda bu amaçları gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Yeni kurulan fonumuzla, özellikle Türkiye’de gelecek vadeden teknoloji şirketlerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Yapacağımız 500 bin Euro’ya kadar ilk yatırımların devamında, girişimlere 2 milyon Euro’ya kadar ek yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.

'DOĞRU ZAMAN MI' SORUSUNUN CEVABINI ARAMIYOR

Türkiye’nin avantajlarından birisini şöyle anlattı: “Amerikada bir girişimci doğru zamanda pazara girmesi lazım. Erken girerse pazarda kalması için milyon dolarlar harcaması gerekiyor. Ayakta kalamayabilir ama Türkiye’de işçiliğin ucuz olmasını avantajımıza kullanacağımız ana nokta; biz pazara çok erken girebiliriz. Bazı alanlara ‘doğru zaman mı’ diye bakmıyoruz, sektör olgunluğa gelince bizim şirketimiz en iyi noktada olur. Geleceğin işlerine yatırım yapmaya çalışıyoruz, hatta bugün müşteriyi bulması, ciro yapması zor olsun. Böylece sektör parladığında birincilerden biri oluyorsun. Portföyünüzde doğru zamanda olmayan şirketler çoğunlukta” dedi.

Türkiye, exit'te önde

Türkiye’de girişimlere yapılan yatırım miktarının, 2010-2020 arasında kişi başı 1 dolar, yıllık bazda ise 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyleyen Hulli, “Buna rağmen Türkiye, 2018’den bu yana toplamda 3,3 milyar dolarlık çıkış hacmi ile bu alanda hem Avrupa hem Asya’da önde gelen ülkelerden biri oldu. Türkiye'de satın alma yapan firmaların hem Doğu'dan hem Batı'dan gelmesi de önemli. Satın almalardaki bu çeşitlilik, girişimcilerin global kitlelere hitap edebilecek iş fikirlerine yoğunlaşarak, teknoloji ihracat yapmalarıyla hız kazandı. Türkiye’deki bu başarılı çıkışlar hem yurtiçi hem yurtdışı yatırımcıların girişimcilik ve mühendislik potansiyeline ilgisini artırdığı gibi, kârlı çıkışlar ile oluşan sermaye havuzlarının da tekrar bu alana aktarılmasını sağladı. Bizim fon toplama sürecimize de kesinlikle büyük faydası oldu. Sermayelerin katlanarak geri dönmesi ve başarı hikayeleri, sektörün derinliğinin daha da artmasını sağlayacak" dedi.

HULLİ’YE GÖRE YATIRIMDA 3 ANA YOL VAR:

GittiGidiyor, Yemeksepeti gibi lokal pazarı domine eden girişimlerin, Türkiye’de yatırım almaları zorlaşıyor, ‘büyüyeyim satılırım’ diyor. Teknoloji, ofisini Türkiye’de kurup, satış pazarlamasını Amerika gibi ülkelere kuran oyun şirketler gibi girişimler var. Amerika gibi dolgun yatırım pazarına girmiş oluyor. ‘Türkiye’de geliştiririm, Türkiye gibi pazarlara girerim’ diyen 30 farklı ülkeden ciro sağlayan girişimler var. Onlara da çok fazla ülkeden çoklu yatırımcı çekmelerini tavsiye ediyoruz.

RAKAMLARLA 500 ISTANBUL

65

dolar

500 ISTANBUL'UN YAPTIĞI HER 1 DOLARLIK YATIRIMA KARŞILIK, YURTDIŞINDAN ÇEKTİĞİ YATIRIM

350

milyon

2021’DE TÜRKİYE’DEKİ GİRİŞİM YATIRIMI MİKTARI

1

milyar $

2025’TE TÜRKİYE’DEKİ GİRİŞİM YATIRIMI MİKTARI