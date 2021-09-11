Akdeniz’in “Güçlenen Genç Kanatları” uçmaya hazır

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF’in, ülkemizdeki tek yetkili temsilcisi ICF Türkiye’nin, “Antalya AKEV Üniversitesi” ve “Muratpaşa Belediyesi” işbirliğinde, geleceğin girişimcilerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Güçlenen Kanatlar” sosyal sorumluluk projesinin pilot uygulaması tamamlandı.

ICF Türkiye üyesi koçlar tarafından “gönüllü koçluk görüşmeleri” ile başlayan ve “Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM)”nde verilen girişimcilik eğitimi ve çalışmaları ile pilot uygulamaları tamamlanan projenin, şimdilik 20 öğrenciyi kapsadığı ve Akdeniz Bölgesi için bir ilk olduğu vurgulandı.

Psikolojik sermaye ve yılmazlık

Bireysel ve grup koçluğu yöntemlerinin birlikte hayata geçirildiği projenin “koçluk görüşmeleri” bölümünde, 21.yy’da genç bir girişimci olma yolunda psikolojik sermaye ve yılmazlık konularının işlendiği iletişim, ilişki ve bağ kurmaya odaklanıldığı ifade edildi. Projenin ikinci kısmında ise, Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezi olan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri tarafından girişimcilik eğitim ve çalışmaları verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, eğitim ve çalışmalar sonrası, öğrencilerin sundukları iş fikirlerinin, ASSİM Girişim Değerleme Kurulu onayından sonra Ön Kuluçka Programı’na alınmasının ve desteklenmesinin planlandığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, bu sürecin bir pilot uygulama olduğunun altı çizilerek; hem AKEV üniversitesi öğrencileri geneline hem de Akdeniz Bölgesi’nin başka üniversitelerine genişletilmesinin planlandığı belirtildi.

ICF Türkiye Başkanı Nuray Akmeriç, dernek olarak, koçluğun sosyal etkisini, ilgili alanın en etkili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine girerek; özellikle çocuklar, gençler, öğrenciler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yaymanın, temel varlık nedenlerinden birisi olduğunu vurgulayarak; “AKEV Üniversitesi ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Güçlenen Kanatlar projesinde de aynı stratejiyi uyguladık. Grup ve bireysel koçluk uygulamalarını birlikte kullandığımız etkili seanslar düzenledik. Ardından Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) öğrencilere Kuluçka Programını açtı. Öğrencilerin girişimciliğe olan eğilimlerini, yetkinliklerini, kişisel ve mesleki potansiyellerini ortaya çıkartarak; geleceğin girişimcilerine önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar, Çağdaş Yaşamı Desteleme Derneği (ÇYDD), Türk Eğitim Derneği (TED), Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) gibi kuruluşlarla işbirliğinde hayata geçirdiğimiz projelerle birçok ödül kazandık” dedi.

Öğrencilerin geri bildirimleri olumlu

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ise, projenin Akdeniz Bölgesi için bir ilk olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “ICF Türkiye’nin başlattığı gönüllü koçluk seanslarına katılan öğrencilerimizden harika geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nin ön kuluçka çalışmaları ile proje çok daha etkili hale gelecek. Böyle bir projede var olarak gelecek nesillerin, ülke kalkınmasındaki rolüne yön verebilecek olmanın heyecanı içerisindeyiz.”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye olarak, genç girişimcilere destek olma amacıyla bu proje içinde yer aldıklarını belirterek; “Güçlenen Kanatlar projesinde, belediyemizin tüm STK’larını tek çatı altında toplayan, böylece Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezi olan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nden girişimcilik eğitimi alan ve çalışmalarda bulunan öğrenciler, Ön Kuluçka Programı’na başvuru yapabilecekler” dedi.