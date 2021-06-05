Alaaddin Keykubat, Türkiye'nin ilk 'uzaktan gözetmenli' YÖS'ünü yaptı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkiye’de ilk defa çevrimiçi uzaktan gözetmenlik teknolojisi kullanarak Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) gerçekleştirdi. Çevrimiçi ölçme ve değerlendirme çözümleri ve sınav güvenliği çözümleri sunan Türk girişim Witwiser’ın teknolojik desteğiyle gerçekleşen YÖS sınavı İngilizce, Farsça, Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere beş farklı dilde 55 ülkeden yüzlerce aday öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

Sınav, Türkiye’de ilk defa yapay zeka destekli çevrimiçi uzaktan gözetmenlik teknolojisi ile gerçekleştirilen YÖS sınavı olma özelliği taşıyor.

Pandeminin getirdiği ve dijitalleşmenin oluşturduğu ortamda üniversiteler başta olmak üzere uzaktan eğitim süreçlerinde olan tüm kurumlar akreditasyon yeteneklerini kaybetmemek için ‘çevrimiçi (online) sınav’ ve ‘uzaktan gözetmenlik’ teknolojilerine yönelmeye başladılar. Bu doğrultuda online sınavlarda kopya engellemeye yönelik yapay zeka destekli çevrimiçi sınav güvenliği sistemi çözümlerine de ilgi her geçen gün artıyor. Sınavların çevrimiçi ortamda yapılması lojistik maliyetleri ortadan kaldırırken, içerik güvenliği açısından da kurumlara kolaylık sağlıyor.