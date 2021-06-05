Altınbaş’ın 8 öğrenci projesine TÜBİTAK desteği

Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin 8 ayrı projesi “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı” da dahil olmak üzere TÜBİTAK’ın farklı destek programlarına kabul edildi. Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Emre Kaan Sarıkaya ile Dr. Öğretim Üyesi Yasin Kütük’ün “Yabancı yatırımcının karar alma mekanizmasını etkileyen sosyal, ekonomik ve siyasi faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi” başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK desteğine hak kazandı. Araştırmanın 49 ülke için, 2010 ve 2019 yılları arasındaki toplam 10 yılı kapsamasını planladıklarını belirten Dr. Kütük ve Sarıkaya, “Bu kadar büyük bir veri seti ve en gelişmiş panel veri regresyon analizi yöntemleri ile çalışmak, iktisat ve siyaset bilimi literatürüne katkı sağlayacak, hem de yatırımcılar ve politika yapıcılar için yol gösterici sonuçlar ortaya koyacak” diye konuştu.

Projeler ile öğrencilerin uygulamalı eğitim almaları ve bir aracın imal edilmesi için gerekli olan tüm süreçleri sıfırdan nihai ürüne kadar yaşayarak öğrenmeleri hedefleniyor. Yine bu projeler ile Altınbaş Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan “Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi” çalışmalarına katkı sağlanması da hedefleniyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROJELERİ DESTEKLENİYOR

Öte yandan Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atay ile öğrenci Defne Canpolat’ın “Farklı Beyazlatma Ajanlarının Farklı Yöntemlerle Üretilen İndirekt Restoratif Materyallerin Rengi Üzerine Etkileri” başlıklı projesi de TÜBİTAK’ın “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında farklı tipte ve konsantrasyonda beyazlatma ajanlarının farklı yöntemlerle üretilen indirekt estetik restoratifmateryallerin rengi üzerine etkileri incelenecek.

TÜBİTAK tarafından desteklenecek bir başka proje, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Mert Eren ile öğrenci Ceren Elif Yavuz’un “Pandemi Döneminde Sıklıkla Tüketilen İçeceklerin Universal Kompozit Materyallerin Renk Değişimine Olan Etkisinin İncelenmesi” adlı çalışması. İnceleme kapsamında, fazla miktarda renklendirici veya asidik içecek tüketen bireylere uygulanacak güncel restoratif materyal konusunda fikir sağlanacak. TÜBİTAK, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel ile öğrenciler Selen Kara, Refika Turhan, Kevser Rıdvanoğlu, Pelin Dilsiz Erim’in geliştirdiği, “Glycine Max Bitkisinden Elde Edilen Genistein İle C Vitamininin Kolajen Sentezi Üzerindeki Sinerjik Etkisinin İncelenmesi” adlı projeyi de destekleyecek. Proje kapsamında sistemik uygulama sonrası yıkıma uğrayan kolajenin, vücutta endojen olarak sentezlenmesi için gereken faktörler araştırılacak. Çalışmayla, mevcut formülasyonlara alternatif oluşturabilecek ve yüksek konsantrasyonda kolajen sentezletebilecek optimal faktörlerin ve konsantrasyonlarının belirlenmesi amaçlanıyor.

EVA TEAM 4 ayrı araç geliştirecek

TÜBİTAK'ın düzenlediği ve TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek yarışlara Altınbaş Üniversitesi elektrikli araç takımı EVA TEAM'in 4 ayrı projesi de kabul edildi. Elektrikli araç projesi ile Teknofest kapsamında 1-5 Eylül'de yapılacak olan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılım sağlanması hedefleniyor. TEKNOFEST kapsamında 13-17 Eylül'de otonom araç projesi ile yine Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları'na, insansız hava aracı projesi ile de 13-18 Eylül'de yapılacak olan Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışları'na katılım sağlanacak. Yine 16-19 Eylül'de ise İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılmak üzere otonom seyir yapabilen bir insansız su altı aracı tasarımı ve imalatı yapılacak.