Atlas Üniversitesi’nden istihdam odaklı eğitim yaklaşımı

Atlas Üniversitesi, istihdam odaklı eğitim yaklaşımı ile bünyesine farklı bölümleri dahil etmeye devam ediyor. Ergoterapi ve İngilizce eğitim, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri üniversiteye yeni eklenen bölümler arasında. Ek tercih dönemi devam ederken Ergoterapi Bölümü akademisyeni Dr. Zeynep Bahadır ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akademisyeni Dr. Aybüke Ersin, bu iki disiplin hakkında merak edilenleri tercih yapacak öğrenciler için açıklıyor.

Geleceğin parlayan tedavi yöntemi: Ergoterapi

Günümüz dünyasında belki de en öne çıkan mesleklerden biri Ergoterapistlik. Oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış çalışma alanları olan bölüm son dönemlerde gençlerin tercihleri arasında yer alıyor. Gün geçtikçe daha fazla değerlenecek olan bölüm, yurt içi ve yurt dışı iş alanları ile de öne çıkıyor.

Ergoterapinin hem fiziksel hem psikolojik tedavi yöntemlerini uyguladığını ve multidisipliner bir alan olduğunu ifade eden Atlas Üniversitesi Ergoterapi Bölümü akademisyeni Dr. Zeynep Bahadır, bölümü “Günlük aktiviteler üzerinden anlatmayı seviyorum. Hepimizin belli bir hayat çizelgesi var ve doğumdan ölüme kadar birçok farklı role bürünüyoruz. Mesela çocukken oyun oynamak bizim için bir üretkenlik aktivitesi, sonra yavaş yavaş okula başlıyoruz, okul tercihleri yapıyoruz, eğitim bizim için çok önemli oluyor, arkadaşlarımızla sosyalleşmek çok önemli oluyor. Yaş ilerledikçe bu roller ve katıldığımız aktiviteler değişikliğe uğruyor. Ama şu gerçek ki bazen fiziksel bazen psikolojik nedenlerle biz bu aktivitelerden mahrum kalıyoruz. Ergoterapi tam bu anlamda devreye giriyor. Kişi çeşitli nedenlerle yapmak istediği aktivitelere katılamadığında ergoterapist eşliğinde hayatını istediği şekilde idame ettirmek gibi bir duruma geliyor” şeklinde açıklıyor.

Girişimcilik hayallerini gerçeğe dönüştüren bölüm: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ergoterapi’ye göre daha bilinen bir bölüm olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, her zaman tercih edilmeye devam ediyor.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’un yeni neslin girişimci ruhuna çok uygun olduğunu belirten Atlas Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akademisyeni Dr. Aybüke Ersin, “Yeni nesil kendi işinin patronu olmayı çok istiyor. Teknolojiye ve yeniliğe çok açıklar. Fizyoterapinin güzelliği de fizyoterapistler sağlıklı yaşam merkezi açabiliyorlar. Sağlıklı yaşam merkezi aslında çok kıymetli olan koruyucu rehabilitasyon anlamına geliyor. Henüz hastalık sahibi olmadan uzun süre ofis ortamında çalışan kişilerin bel ve sırt sağlını korumak, koruyucu rehabilitasyona örnek verilebilir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, ilgi duyulan ve çok tercih edilen bir bölüm. Çok mezun var ama bu çokluk avantaj olarak sayı arttıkça uzmanlaşmanın yolunu açıyor. Bu yüzden işsizlik gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum” diyor.

İki bölüm arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neler?

Bu iki disiplin birlikte çalışıyor fakat arada farklılıklar da var. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon fiziksel boyutla ilgiliyken Ergoterapi, fiziksel boyutun yanı sıra ruhsal ve sosyal boyutla da ilgileniyor. Arada aynı prosedürün uygulandığı gri bölgeler olsa da çok spesifik ve farklı çalışılan alanlar var. Fiziksel problem olduğunda fizyoterapist, kas ve iskelet sistemini kuvvetlendirmeye odaklanırken Ergoterapist, bu sistem kuvvetlendikten sonra kişi tekrar eski hayatına dönebilecek mi, yaptığı şeyleri nasıl yapacak, burada bir modifikasyon gerekiyor mu gibi sorularla da ilgileniyor. Bazen evi düzenlemek gerekiyor ya da kullandığı bir cihazı bile yeniden tasarlamak gerekebiliyor. Ergoterapi, tedavi sonrası süreçte kişinin aktivite ile uyumlanması kısmında da çalışıyor.