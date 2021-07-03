Avrupa Komisyonu “Nobel Koşusu” dedi

Didem ERYAR ÜNLÜ

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından yürütülen GEARING-Roles (Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek için Cinsiyet Eşitliği Eylemleri) Projesi Avrupa Komisyonu tarafından ayın projesi seçildi.

Kadınların işe alımı ve yükselmesinin önündeki engellerin kaldırılması, kişisel kariyer gelişimi planları hazırlanması, temsil ve karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve uzun vadede toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştiren kurumlar arasında sürdürülebilir ağlar kurulmasını hedefleyen GEARING-Roles, Avrupa’dan 10 farklı akademik ve akademi dışı partnerin 6 araştırma kurumunda Cinsiyet Eşitliği Planı (CEP) tasarlayıp uyguladığı ve değerlendirdiği çok disiplinli ve çok ortaklı bir konsorsiyumdan oluşuyor.

Sabancı Üniversitesi’nde proje kapsamında yürütülen birlikte katılımcı yaratma çalışmaları sonucunda yaklaşık 100 akademisyen, öğrenci, idari çalışan ve yöneticinin katkıda bulunduğu Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Mart 2021’de yayınlandı ve hayata geçmeye başladı. Kasım 2020’de ise SU Gender projenin ikinci yıllık konferansına evsahipliği yaptı. “Toplumsal Cinsiyet ve Liderlik” başlıklı konferans 20’den fazla ülkeden 700’ün üzerinde katılımcı tarafından izlendi.

Avrupa Komisyonu, özellikle proje kapsamında geliştirilen ve oyunculara, Avrupa’nın (ve dünyanın) en önde gelen kadın bilim insanlarının yardımıyla bir Nobel Ödülü kazanma görevi veren ‘Nobel Koşusu’ adlı masa oyununa vurgu yaptı. Nobel Koşusu oyunu, bilimde toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve eşitsizlikler konusunu ele alma konusunda yenilikçi bir yaklaşım getiren ve AB tarafından fonlanan GEARING ROLES projesi kapsamında geliştirildi. Oyuncular, Nobel kazanmak için yarışırken, bir araştırma ekibini yönetmek, doktora öncesi, doktora sonrası ve kıdemli araştırmacıları işe almak, bilimsel yayın yapmak ve uluslararası projeler yoluyla fon elde etmek zorunda. Oyuncular bu çalışmalarında yardım almak için Marie Curie, Avusturyalıİsveçli fizikçi Lise Meitner ve İrlandalı astrofizikçi Jocelyn Bell Burnell gibi Nobel ödüllü ünlü bilim insanlarından yardım isteyebiliyor.

GEARING ROLES Projesi Koordinatörü Maria Silvestre, “Bizi sıklıkla sınırlayan ve toplumsal kimliğimizi ve toplumdaki konumumuzu sorgulamaktan caydıran toplumsal cinsiyet rollerini içselleştirerek kadın oluyoruz. Kadın olmanın farklı bir yolunu öğrenmek mümkün ve bu, oyun yoluyla başarılabilir: Oynayacağımız oyunda, kelimenin tam anlamıyla farklı toplumsal rolleri oynayarak, bir Nobel Ödülü kazanmanın ve akademik kariyer sahibi olmanın en iyi yollarını öğrenebiliyoruz” diyor.