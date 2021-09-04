Bağımlılıktan ders aldı kendi oyunlarını tasarladı

Selenay YAĞCI

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi son 5 yılda giderek büyüdü. Şimdiye kadar neredeyse tüm girişimcilerin aslında kendi ihtiyaçlarına çözüm üretme cesaretiyle yola çıktıklarını duyduk.

Genç girişimci Atakan Canokur’un hikayesi ise alışılagelmişten biraz farklı. Endüstriyel Ürün Tasarımı bölümü okuyan Atakan Canokur, oyun bağımlılığı problemini girişim fikrine çevirerek, iki arkadaşıyla birlikte Arvis Games’i kurdu.

Girişim 2 yılda dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Tasarladığı ürünlerle yüksek başarı elde eden Arvis Games, kısa süre önce Re-Pie Portföy’den 4,2 milyon lira yatırım aldı.

Kanada ve İstanbul merkezli faaliyet gösteren girişim, kutu oyunları, mobil ve PC oyunu kategorilerinde katma değeri yüksek oyunlar yapmak üzere yola çıkıyor.

‘Board Royale’ isimli kutu oyunları şimdiye kadar çok büyük çoğunluğu Kuzey Amerika ve Avrupa olmak üzere toplam 15 bin adet sattı. Hatta oyun, en prestijli kutu oyunu platformlarından biri olan Cardboard Republic tarafından kendi kategorisinde 2020’nin en iyi 3. oyunu seçildi.

“Kitaplardan öğrendim”

Çocukluğundan beri oyun aşığı bir insan olduğunu söyleyen Atakan Canokur, oyun bağımlılığından kurtulmak isterken oyunların ‘bağımlılık yaratacak kadar sevindiren’ gizli dünyasını da keşfettiğini belirtiyor.

Canokur, hikayesini şöyle anlatıyor: “Sektöre girişim biraz sert oldu; Türkiye'deki oyun bağımlılığı tedavisi gören ilk kişilerden biriyim. Doktorlar beni nasıl tedavi edeceğini öğrenirken ben oyunların nasıl bağımlılık yaptığını öğrendim. Daha sonrasında ise bu bilgi ve ilgimi işime çevirmek istedim ve Amazon'dan söylediğim kitaplar ile oyun tasarımını öğrendim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise bu alanda yüksek lisans yaparak bilgi ve tecrübemi derinleştirdim. Kurucu ortaklarımdan Tuna Pamir ile Bahçeşehir Üniversitesindeki yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştık. Uzun süren oyun tasarımı sohbetlerimiz sonucunda birlikte çalışmak istediğimizi biliyorduk, fakat doğru şartların oluşması gerekti. Doğru şartlar da diğer kurucu ortağımız ve Marketing Direktörümüz Simon Karataş ile bir rakı masasında tanışınca gerçekleşti. Biz oyunların çağımızın en güçlü medya araçları olduğunu düşünüyoruz ve iyi tasarlanmış bir oyunun başka hiçbir araç ile deneyimlenemeyecek tecrübeler yaratabileceği biliyoruz. Bunu yapabilmenin temelinde ise oyun tasarımcısının kendini platform, kategori ve tema ile sınırlamaması ve tamamen özgürce dünyasını yaratabileceği bir çalışma ortamı ile mümkün olabileceğini düşündük. Bu nedenle platform-agnostik diye tabir ettiğimiz kutu oyunlarından PC oyunlarına kadar her kategoride oyunlar tasarlayabilen Arvis Games’i kurma kararı aldık.”

10 oyun daha yolda

Re-Pie’ın desteği ile hızlarını artırıp yakın gelecekte çok daha güçlü oyun çıkarmayı planladıklarını söyleyen Canokur, yatırım almanın da iştahıyla önümüzdeki 16 ay içinde, 4 kutu oyunu, 4 mobil, 1 PC, 1 de NFT projesi çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor. “Amacımız kutu oyunlarında yakaladığımız başarıyı mobil ve PC’de de yakalayarak milyonlarca insana unutulmaz anılar ve benzersiz tecrübeler hediye etmek” diyor.

Kitlesel fonlama başarı getirdi

‘Board Royale’ isimli kutu oyunu ile 2019 yılında dünyanın en büyük kitlesel fonlama platformu olan Kickstarter üzerinden 200 bin dolar gibi bir gelir elde eden Arvis Games, Board Royale’in yakaladığı başarının ardından, oyuna ilave paket olarak gelştirdikleri ‘Survival Evolved’ kampanyası ile tekrar Kickstarter üzerinden 250 bin dolar fon aldı.

Arvis Games, Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeler başta olmak üzere Avustralya ve Asya ülkelerinde oyunlarının dağıtımını yapan ekip, geniş bir kutu oyunu dağıtım ağına sahip. Board Royale, Cardboard Republic tarafından kategorisinde 2020’nn en y 3. kutu oyunu seçilerek dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Re-Pie Portföy Yönetim tarafından sağlanan Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu ile Arvis, teknoloji yatırımlarını artırarak mobil ve PC platformlarındaki oyunlarının geliştirmesini hızlandırmayı hedefliyor.

Re-Pie 20’ye yakın girişime yatırım hedefliyor

Re-Pe Portföy, Türkiye’nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi olarak 2015 yılında kuruldu. Re-Pie, temmuz ayında toplam portföy hacmini 3,6 milyar lira seviyesine çıkardı. ‘Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ çatısı altında yaptığı girişimlere Arvis Games ile bir yenisini ekledi.

Re Pie, kısa süre öncede yerli agritech girişim HST Tarım’a da 6 milyon TL’lik yatırım yapmıştı. Re-Pie, fintech, oyun, nesnelerin interneti (IoT), sağlık ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda 20’ye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlıyor.