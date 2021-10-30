Bahçeşehir, blokzincir tabanlı dosya yönetim sistemini kullanacak

Türkiye’nin 63 ilinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Koleji, güvenli veri depolaması, transferi ve yönetimi için LpsChain’i tercih etti.

Bu sistemle, yaklaşık 12 bin öğretme ve 150 bin öğrencinin eğitim süreçlerinde yararlanacağı ve toplamda 7,5 petabyte büyüklüğünde veri akışı sağlanacak.

Ayrıca Türkiye’de ilk kez blokzincir (blockchain) teknolojisi eğitim sektöründe kullanılmış olurken dünyada da blokzincir altyapısını kullanan en fazla kullanıcıya sahip veri depolama sistemi ortaya çıkacak.

LPS Bilişim Hizmetleri CEO’su Gökhan Önal, Bahçeşehir Koleji ile ilk adımını attıkları işbirliklerine yönelik şu açıklamalarda bulundu: “Veri güvenliği alanında çığır açan ‘blokzincir teknolojisi’nin farklı sektörlerdeki kullanım ve uygulamaları her geçen gün hızla artıyor. Bunun nedeni ise ‘daha güvenli, denetlenebilir ve şeff af ’ veri yönetimi, transferi ve depolamasının her zamankinden daha da kritik önem kazanması” dedi.

Siber güvenliğin bir eğitim kurumunun yetki alanının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Bahçeşehir Koleji Eğitim Teknolojileri ve IT’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yahya Şahin, söz konusunu işbirliği kapsamında yapılacak olan çalışmalarla ilgili detayları şu şekilde aktardı: “Büyük bir hızla artan dijital platform kullanımıyla artık veri koruma, depolama ve yönetimi her zamankinden daha kritik bir konu haline geldi. İşbirliğiyle öğrencilerimizin verilerinin depolanmasını, öğrenciler ve öğretmenler arası veri aktarımını, öğretmenlerin öğrencilerle güvenli ödev paylaşımını, öğrencilerin yüklediği dokümanların doğruluğunun onaylanmasını ve öğrencilerin sertifikalarının blok zincir teknolojisiyle güven altında tutulmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.