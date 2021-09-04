Barty, 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

İkinci el alışverişte yenilikçi geleneksel takası teknoloji ve makine öğrenme algoritmalarıyla yeniden tasarlayan yeşil fintech girişimi Barty, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından 2 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Bu yatırım turunda mevcut yatırımcılar ve Keiretsu Forum Türkiye üyeleri de takip yatırımı yapıyor.

Geçen yıl kurulan çapraz takas platformu Barty’i dönüşüm ekonomisinin bir unsuru olarak tasarladıklarını ifade eden Barty Kurucu Ortağı ve CMO’su Öykü Sorgun, “Bireysel kullanıcılarımızın her eşyasını değerinde ve hızlı bir şekilde el değiştirilebileceği bir deneyim sunuyoruz. Kullanıcılarımızın Barty’de eşyalarını tokenize etmelerini, makine öğrenmesi ile değerlemelerini ve takas yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

9 ayda 150 binin üzerinde aktif kullanıcıya ulaştı

Hızlı bir organik büyüme dönemi yaşadıklarını ve 9 ay içinde 150 binin üzerinde aktif kullanıcılarıyla harika bir topluluk oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Sorgun, “18 farklı kategoriden 750 bin TL değerinde 13 binden fazla eşya takasını tamamladık. Böylece bu eşyalar yaşam döngüsüne yeniden katıldı. İkinci el eşya pazarı teknoloji temelli muazzam bir büyüme içinde. Biz bu pazarda, parasız alışveriş/takas modeli ile para ile alışverişin yapıldığı listeleme veya komisyon/ işlem ücreti modellerinden ayrılıyoruz. Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz makine öğrenme temelli fiyat tahminleme algoritmamız ile rekabetten ayrışmaktayız. Böylece hem takası hızlandıracak doğru değer tespitini kolaylaştırıyoruz hem de kapalı devre alışverişte değer dalgalanmalarının önüne geçiyoruz” şeklinde konuştu.

Barty’nin tamamen ücretsiz olduğunun da altını çizen Sorgun, “Kullanıcılarımız üyelik ücreti, uygulama içi satın alma, komisyon/işlem ücreti ve reklamlara maruz kalmıyor. Bu sayede Barty’e yüklenen 100 eşyadan 38’i el değiştirmekte. Bu oran 2. el piyasasına göre 2.5 kat daha yüksek. Sistemdeki bütün takaslar Barty Puan ile yapılmakta. Bu paracığı uygulama üstünden kredi kartı veya Hopi, n11, Hepsiburada gibi kanallardan satıyoruz. Kullanıcımız edinmek istediği ürün içi yeteri kadar Barty Puan’ı sistemden temin edip hızla ve güvenle takasını tamamlayabiliyor” dedi.

Sorgun ayrıca, “Kendine özgü bu takas konseptini uluslararası hale getirmek ve döngüsel ekonomide ürünlerin yaşam ömrünü daha büyük ölçeklerde uzatmak istiyoruz. Bu Barty'nin Keiretsu Forum ile 2. yatırımı. Barty'yi çok değerli Keiretsu Forum Türkiye yönetimi ve yatırımcılarının destekleri ile ilerlettik. Bu noktada Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından aldığımız yatırım bizi daha da hızlandıracak” şeklinde görüşlerini dile getirdi.