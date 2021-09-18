Beykoz Üniversitesi’ne uluslararası akreditasyon

Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun İngilizce Hazırlık Programı, dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemi olan “Pearson Assured” tarafından ikinci kez, bir yıl süreyle akredite edildi.

Yaklaşık 100 ülkede eğitim çözümleri alanında faaliyet gösteren Pearson tarafından öğrencilere verilen sertifikalar, öğrencilerin bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine de destek sağlayacak.

Akreditasyon süreci içerisinde, üç ana başlık altında toplanan kriterlere göre uluslararası kalite güvencesi sistemi işletiliyor ve İngiltere’den gelen değerlendiricinin bağımsız raporu doğrultusunda “Pearson Assured” akreditasyonu veriliyor. Bir yıl süreyle akredite edilen Yabancı Diller Yüksekokulu’nun programı, ‘kurumsal yönetim’, ‘öğrenmenin yönetimi’ ve ‘ölçme değerlendirme yönetimi’ başlıkları altında 40 kalite ölçüt değerlendirmesinden geçerek tescil edildi.

Uluslararası düzeyde kabul görüyor

Pearson Assured, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve bir akreditasyon sistemi. Bu akreditasyona sahip eğitim kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip “Pearson Assured Sertifikası” almaya hak kazanıyorlar. Yaklaşık 100 ülkede eğitim çözümleri alanında faaliyet gösteren Pearson tarafından sağlanan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, gelişen dünya standartlarına göre geliştiriliyor ve uluslararası düzeyde kabul görüyor. Pearson Assured, kurumun kendi eğitim veya öğretim programlarının eğitim tasarımı, kalite güvencesi ve/veya değerlendirmesinin temelini oluşturan süreçlerin kalitesini garanti eden bir hizmet. Bu hizmet kalitesi, Beykoz Üniversitesi tarafından sunulan belirli nitelikleri veya eğitim programlarını değil, kurumun süreçlerini garanti ediyor.

“2018’den beri değerlendirme sürecinin içindeyiz”

Belirli ölçütlerde değerlendirmeye tabi tutulan Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun, bu ölçütlere uygun kalitede ve uluslararası standartlarda faaliyetini sürdürdüğünün tescillendiğini belirten Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Pınar Pamuk, şunları söyledi: “Bu yılki toplantıda, Pearson Denetçisi James Inmerd’in sorularını, Müdür Yardımcısı Öğr. Görevlisi Didem Avcı, Seviye Koordinatörü Öğr. Görevlisi Mediha Banbal ve farklı seviyelerin öğretiminde sorumlu hocaları temsilen öğretim görevlileri Zeynep Dağ, Sara Ghanbarzadeh, Aisulu Doszhanova ve Serkan Yılmaz yanıtladı ve pandemide uzaktan eğitim sürecinde İngilizce öğretiminde tecrübe ettikleri süreçleri anlatma fırsatı buldular. Özellikle kurumsal yapılanma ve organizasyon yapısında programımıza fayda sağlayan ve 2018’den beri içinde olduğumuz bu değerlendirme süreci, bizlerin de idari yapılanmamızı ve fiziki kaynaklarımızı gözden geçirerek güçlendirmemizde yol gösterdi. Programın, ana çerçeve, hedef ve değerlendirme kriterlerinden uzaklaşmadan, uzaktan eğitim, pandemi ve benzeri değişen koşullarda aldığı önlemler ve uygulamalar anlatıldı ve kalite güvencesi onayı alındı.”

Sertifikalar öğrencilerimizin kariyerlerine destek sağlayacak

Öğrencilerin aldıkları sertifikaların uluslararası geçerliliklerinin de olacağını belirten Pamuk, şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz dilerlerse, bu kuruluş tarafından, başarıyla bitirdikleri İngilizce Hazırlık Programı’nın kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren Pearson Assured sertifi kasını almaya hak kazanacaklar. Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin, akademik ve mesleki olarak daha kapsamlı bir geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacak. Pearson, dünya çapında 1000’den fazla kurum ile birlikte çalışıyor. Özellikle İngiltere’de, ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla öğrencilerin kazandıkları sertifikalar, bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacaktır.