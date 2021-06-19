Biden’dan Batı'ya kayış sinyali

Didem ERYAR ÜNLÜ

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisinin son toplantısının başlığı “NATO Zirvesi Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi” oldu.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İPM Direktörü Fuat Keyman, İPM Kıdemli Uzmanı Evren Balta ve Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan’ın Biden-Erdoğan görüşmesine yönelik yorumlarını özetlemek gerekirse; Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İPM Direktörü Fuat Keyman, Biden’ın ilk uluslararası ziyaretini Avrupa’ya yapmasının kendisini Obama ve Trump’tan ayırdığına işaret ederken, Biden’ın translantik ilişkilerin güçlenmesi, Amerika’nın batı yoluyla güçlenmesi ve batının güçlenmesi için çalışacağını söylüyor. Keyman, Biden’ın bu süreci demokrasi, güvenlik, ekonomi ve iklimi kapsayan bir yapıda yöneteceğini ifade ediyor.

“Erdoğan ve Biden ilk defa yüz yüze görüştüler. Bu Biden’ın ilk ulusararası gezisiydi. NATO zirvesiyle birleşen bir görüşme oldu. ABD Başkanlarının ilk uluslararası ziyaretleri önemlidir. Bu onların hem dünyaya bakışını hem dış politika vizyonunu gösterir. Obama’nın tercihleri Ortadoğu üzerineydi ve ilk uluslararası ziyareti Riyad’a olmuştu. Biden’ın ilk olarak Avrupa’ya gitmesi batıya kayış anlamında önemli. Çin ve Rusya’ya karşı Batı ittifakının ve uluslararası kurumların güçlenmesine yönelik adımlar atacak bir ABD Başkanı göreceğiz” diye ekliyor Keyman.

Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan ise “Obama döneminden başlayan ve giderek derinleşen, yeni boyutlar içeren bir sorunlar yumağı ile karsı karşıya kaldık. Biden ile farklı bir tablo ortaya çıktı ama bu sorunlar ortadan kalkmadı” yorumunu yapıyor.

Her iki lider de olumlu ve verimli görüşmeler olduğunu söyleseler de, görüş ayrılıklarının giderilemediğine dikkat çeken Ceylan’ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle: “NATO zirvelerinde uluslararası gerilimler ön plana çıkarılmaz. İkili görüşmeler ertesinde çok büyük sorunlar olsa da liderler olumlu bir görüntü vermeyi tercih eder. Türkiye ile ABD arasında savunma ilişkileri arasında en büyük sorun S400 meselesi. Bu aşılmadıkça bu nefes alanının daha ilerleyeceğini varsaymak mümkün değil.”

İPM Kıdemli Uzmanı Evren Balta’nın görüşü ise Türkiye ve ABD arasındaki görüşmenin sembolik açıdan önemli olduğu yönünde. “Son 2.5 aydır beklenen ve içeriğinin ne olduğu sıklıkla konuşulan ve sembolik açıdan önemli bir görüşmeydi. Türkiye’deki yükselen Amerikan karşıtlığının, Batı bloğundan uzaklaşma arzusunun yükseldiği son 5 yıldan geri dönüşü sembolize ettiğini düşünüyorum” diyor Balta.