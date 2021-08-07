Bilgi Üniversitesi’ne ‘WSCUC’ akreditesi

Dünyanın en saygın akreditasyon kuruluşlarından olan WASC Senior College and University Commission (WSCUC), Türkiye’den ilk kez bir yükseköğretim kurumuna akreditasyon verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, uzun soluklu bir sürecin ardından UC Berkeley, Stanford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin sahip olduğu WSCUC akreditasyonunu, Türkiye’den almaya hak kazanan ilk üniversite oldu. Bilgi bu akreditasyonu ABD dışından almaya hak kazanan 11 üniversite arasına girdi.

Bağımsız uzmanlar tarafından yürütülen akreditasyon süreci sonucunda Bilgi’nin öğrenci odaklılık, kalite ve sürdürülebilirlik, sürekli gelişim, akademik özgürlüğe bağlılık, şeffaflık gibi pek çok alanda WSCUC standartlarına uygunluğu kanıta dayalı verilerle kabul edildi.

WSCUC tarafından gönderilen akreditasyon kabul yazısında Bilgi’nin araştırma değerlerine, topluma hizmete, dürüst ve açık diyaloğa, kamusal tartışmalar için güvenli bir alan yaratmaya bağlılığı ile “öğrenci ve mezun başarısına yönelik güçlü teşvik ve desteği” övgüye değer bulundu. Bilgi’nin Türkiye bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğini, ekonomik farklılıkları ve uluslararasılaşmayı dikkate alan üniversite politikaları ve uygulamalarıyla çeşitliliğe bağlılığına dikkat çekildi.