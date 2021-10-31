Boğaziçi Üniversitesi ilk 100’de

Boğaziçi Üniversitesi, ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News and World Report'un hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022" sıralamasında Türkiye’de ilk, dünyada ise 287’nci sırada yer buldu. Boğaziçi Üniversitesi sıralama kapsamında alanlara göre hazırlanan listelerdeyse en iyi dereceyi 97’ncilikle fizik alanında elde ederek dünyada ilk 100’de yer aldı.

ABD merkezli US News & World Report’un hazırladığı önde gelen yükseköğretim kurumları derecelendirmeleri arasında gösterilen Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022 sıralamasında bu yıl 90’ı aşkın ülkeden bin 750 yükseköğretim kurumu, global-bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayısı, toplam atıf, uluslararası işbirlikleri, yayımlanan kitap gibi 13 kritere göre değerlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi, bu kriterler arasında farklı oranlarda yapılan analize göre 100 üzerinden 60 puan aldı.

Sıralaması kapsamında 43 önde gelen alanda da listeler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi alanlara göre hazırlanan sıralamalarda en iyi dereceyi 100 üzerinden 71.7 puanla yerleştiği 97’ncilikle fizikte yakalarken, mühendislikte 332, bilgisayar bilimlerinde 368, kimyada ise 402’nci sırada yer aldı.

ABD üniversiteleri ilk sıralarda

Listede, önceki yıllarda olduğu gibi ABD üniversiteleri öne çıktı. Harvard Üniversitesi ilk sıradaki konumunu korurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. Kıta Avrupası’nda ilk sırada İsviçre’den ETH Zürih, Asya’da ise Çin’den Tsinghua Üniversitesi yer aldı.