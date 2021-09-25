Boğaziçili girişimcilerden İstanbul’a yeni festival

Selenay YAĞCI

Türkiye’de oda müziği konusunda yeteneklerin dünyaya açılması için LocksBridge’u kuran Boğaziçili genç girişimciler, İstanbul’a yeni bir festival kazandırdı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, efsanevi çellist Gary Hoff man, piyanist Caspar Frantz, keman sanatçısı Svetlin Roussev gibi dünyaca ünlü usta isimleri ağırlıyor. Festivalde ayrıca genç yeteneklere de dünyaya açılma fırsatı sunulacak.

Kültür-sanat girişimi LocksBridge, 2019 yılında başta Türk sanatçılar olmak üzere alanlarının en iyi sanatçılarını uluslararası arenada tanıtarak, layık oldukları sahnelere taşıma hedefiyle kuruldu. LocksBridge Kurucuları Duygu Esenkar ve Onur Tahmaz, kültür-sanat endüstrisi ile Türkiye arasındaki köprü olmayı amaçladıklarını, Türkiye’nin kültür ekonomisini canlandırarak kültür-sanat alanında lider ülkelerden biri olması için çabaladıklarını anlatıyor. LocksBridge, iki yıl önce İstanbul’a yeni bir müzik festivali kazandırmak için kolları sıvadı. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, Türkiye’de klasik müziğin gelişmesi ve genç sanatçıların yeni mecralar bulabilmesi için hayata geçirildi. Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil, eğitmen Aycan Altungül ile birlikte çalışan ikili, hedeflerinin, festivalin özellikle dünyada duyulması ve her yıl bir gelenek haline gelerek, sanatçıların yalnızca bu festival için İstanbul’a gelmesi olduğunu söylüyor.

Gençler İstanbul’u, müzik doğayı iyileştirecek

Festivalin ilk yılında ana tema, ‘Doğa ve İstanbul’ olacak. ‘Gençler İstanbul’u, müzik doğayı iyileştirecek’ konseptiyle yola çıkan genç, dinamik ve sürekli yeniyi arayan bakış açısı, müziğin değiştirici ve dönüştürücü gücüne olan inancı ile festival boyunca ‘İstanbul ve doğaya karşı sorumluluğu’ ele alıyor. Odağına gençleri alan festivalin aslında 3 ayağı var. Festival kapsamında yer alan İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi’nde genç müzisyenler ve efsane isimlerle bir araya gelecek.

İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi ilk yılında efsanevi çellist ve eğitmen Gary Hoff - man ile piyanist Caspar Frantz ve son dönemlerin en çok konuşulan keman sanatçılarından Svetlin Roussev’i yarının yıldızları ile buluşturuyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimleri devam eden genç sanatçılar da festivalde; İstanbul sevgisi, İstanbul’un tarihi geçmişi, kültürel bağları ve doğasını konu olarak işledikleri heykel sergisi ile yer alıyorlar.

“Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” başlığı altında ise 28 genç müzisyene destek sağlanacak ve Türkiye’nin parlak yeteneklerinin performans sergileyeceği konserler gerçekleştirilecek. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Maçka Habitat Parkı’nda sürpriz isimlerle söyleşiler, doğa ile ilgili atölye çalışmaları ve İstanbul konulu belgesel gösterimlerine yer verilecek.

Yerli, yabancı sanatçılar CRR’de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla, Akademi Festival İstanbul bünyesinde düzenlenen 1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 21 Eylül tarihinde başladı. Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirilen festival 2 Ekim tarihine kadar sürecek. Festivalin açılış konserini, piyanonun yıldızları Jussen kardeşler gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü şefler ve prestijli orkestralar eşliğinde sayısız konserler veren ve genç yaşlarında büyük başarılara imza atan piyanonun yıldızları Lucas & Arthur Jussen kardeşler, dört el piyano repertuvarının en güzel örneklerini seslendirdi. Dünya devleriyle aynı sahneyi paylaşan piyanist G ile yine dünyaca ünlü şeflerle sahneye çıkan bas-bariton Burak Bilgili festival kapsamında müzikseverlerle buluşurken uluslararası yarışmalardan birçok ödül kazanmış çellist Nil Kocamangil Borusan Quartet ile kapanış konserinde performans sergileyecek. Festivalde dünyaca ünlü müzisyenlerin Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda vereceği oda müziği konserlerinin yanı sıra, Habitat Parkı’nda sürpriz isimlerle yapılacak söyleşiler, doğa ile ilgili atölye çalışmaları, İstanbul konulu belgesel gösterimleri de yapılacak. Festival organizatörleri ve LocksBridge kurucuları Boğaziçili sosyal girişimciler Duygu Esenkar ve Onur Tahmaz’ın dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının sanatseverlerle buluşmasını ve genç sanatçıların yeni mecralar bularak kendilerini geliştirebilmesi hedefi ile yaklaşık iki yıla yakın süredir aralıksız süren çalışmalarla hayata geçirdiği 1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali yalnızca usta sanatçılardan konserleri değil, aynı usta sanatçıların genç sanatçılara vereceği eğitimleri de kapsayacak.

Yabancı orkestraları da temsil ediyor

LocksBridge, dünyanın önemli orkestralarından olan Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası’na bağlı olan Concertgebouw Oda Orkestrası, İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın himayesinde bulunan İngiliz Oda Orkestrası ve İtalya’nın ödüllü barok orkestrası Accademia Bizantina gibi 20 sanatçı ve orkestrayı Güneydoğu Avrupa, Türkiye ve MENA bölgesinde temsil ediyor.

Türkiye’den IAMA üyesi olan menajerlik şirketi

LocksBridge, Türkiye’den IAMA (Uluslararası Sanatçı Menajerleri Birliği) üyesi olan ilk sanatçı menajerliği şirketi oldu. İngiltere’de 1954 yılında kurulan Uluslararası Sanatçı Menajerleri Birliği (IAMA) klasik sanatçı menajerleri ve konser acenteleri için dünya çapındaki tek birlik olma özelliği taşıyor.