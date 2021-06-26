BTM’nin 2021 yılı ikinci başvuru dönemi açıldı

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yeni girişimcilerini bekliyor. Girişimciler web sitesinden 11 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecek. Girişimcilere 3 bin metrekarelik yerleşkesinde hizmet veren yeni nesil startup merkezi BTM’ye, kurulduğu günden bu yana geçen 4 yıllık sürede 10 binden fazla başvuru yapıldı.

300 milyon lira değerlemeyi geçen yatırımları ve 100 milyon liraya yaklaşan satışı ile adından bahsettiren BTM, eğitim ve seminer, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, girişimcilerin yatırımcı karşısında sunum yaptığı demo day etkinlikleri, 7/24 ofis imkanı ve birebir danışmanlık gibi ücretsiz hizmetler sunuyor.

SEÇİLEN GİRİŞİMLER İTO’DA SUNUM YAPIYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki olmasıyla organik bir yatırım ağına sahip olan BTM’de girişimciler, İTO’nun 81 meslek komitesinden iş modelleri ile ilgili olan komitelere giderek sunum yapma hakkına erişebiliyor. İş modellerini sektör içinde bulunan iş insanlarına anlatma fırsatı bulan girişimciler, komite üyelerinden geri bildirimler alarak iş modellerini bir adım daha ileri taşıma fırsatı elde edebiliyor.