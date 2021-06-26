BUÜ ile Huawei arasında akademik ortaklık

Esra ÖZARFAT / BURSA

Anlaşma kapsamında Huawei tarafından “Data Communication and Network Technology, Artificial Intelligence Technology and Application, Data Storage Technology, HCIA5G, HCIA-Security, HCIA-WLAN, HCIA-IoT, HCIA-Cloud Service” konularında oluşturulan kurslar, BUÜ öğretim elemanları tarafından sanal sınıflara dönüştürülerek öğrencilere aktarılacak. BUÜ akademisyenleri ve öğrenciler kurslardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Cicioğlu, “Huawei ile yapmış olduğumuz akademik işbirliği sayesinde günümüz ve geleceğin en önemli bilişim konuları arasında yer alan 5G, yapay zekâ gibi alanlarda öğretim elemanlarına eğitimler verilmesi, akabinde ilgili alanlarda öğretim elemanları aracılığıyla öğrencilerin uluslararası standartlarda yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanması planlanıyor. Kurslarda başarılı olan öğrencilerimiz Huawei’nin uluslararası geçerliliği olan sertifika sınavlarına ücretsiz girme hakkı kazanacak, staj ve iş alımlarında daha avantajlı duruma geleceklerdir” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ise üniversite olarak öğrencilerine en güncel eğitim olanaklarını sunmaya gayret ettiklerini vurguladı. Prof. Dr. Kılavuz, “Pandemi döneminde online eğitimlere ağırlık verdik. Bu konuda daha önce bir deneyimimiz olmamasına rağmen ciddi bir mesafe kat ettik. Bugün dünya standartlarını yakalamış durumdayız. Huawei ile yapılan protokol neticesinde de sanal kurslar oluşturacak ve bu kurslarda akademisyen ve öğrencilerimize teknoloji eğitimleri vereceğiz” diye konuştu.