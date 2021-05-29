CaseCampus genç girişimci adaylarını bekliyor

CaseCampus Bootcamp Live, girişimcilikle ilgilenen gençleri, başvuru yapmaya çağırıyor. Toplamda dört gün sürecek ücretsiz programda, katılımcılara, girişimcilik ve inovasyon atölyeleri, Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ve yatırımcılarıyla panel ve networking seansları ve girişimcilik vaka çalışmaları sunulacak. Bu sayede katılımcılar, girişimcilik dünyasını daha yakından tanıyarak hem girişimci gibi düşünme, hem de kendi girişim fikirlerini olgunlaştırma şansı yakalayacaklar. Program, pandemi nedeniyle önceki yıl olduğu gibi çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

İlk altı döneminde 477 mezun veren CaseCampus, girişimcilikle ilgilenen, üniversite 3. ve 4. sınıf lisans veya lisansüstü öğrencilerini ve son 5 yıl içinde mezun olmuş 30 yaş altı adayları başvuru yapmaya çağırıyor. Girişimciliğe ilgi duyan tüm gençlerin başvuruları 9 Haziran Çarşamba gününe kadar www. casecampus.org.tr üzerinden kabul edilecek. Akbank tarafından desteklenen programa seçilecek 75 kişi programdan ücretsiz faydalanabilecek. CaseCampus’e Türkiye çapında 80 farklı üniversiteden katılım gerçekleşti. CaseCampus katılımcıları ve mezunları bugüne kadar 65 adet start-up kurdu ve Endeavor Türkiye bu startup’ların 30’una mentörlük desteği verdi.

BAŞVURU SÜRECİ

Türkiye’nin dört bir yanından seçilmiş bu başarılı topluluğa dahil olmak isteyen adaylar www.casecampus.org.tr adresinden başvurularını yapabiliyor. Programa katılmaya hak kazanan gençler, temmuz ayında online olarak gerçekleşecek dört günlük programa dahil olacak. CaseCampus Bootcamp Live bu dönem katılımcılarını iki aşamalı bir seçim süreciyle belirleyecek. İlk aşama online başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, ikinci aşamada telefon görüşmelerine alınacak ve bu aşamayı da başarıyla tamamlayanlar programa katılmaya hak kazanacak.

CaseCampus nedir?

Girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunan CaseCampus Girişimcilik Programı; girişimci olmayı hayal eden genç girişimci adaylarını ekosistemden girişimciler, mentörler, yatırımcılar ve eğitmenlerle bir araya getirerek yaşanmış girişimci hikayelerini deneyimleme fırsatı yaratıyor. Programda ayrıca her biri Endeavor ağında yer alan armut, düğün.com, Insider, iyzico, Rafinera, Paraşüt gibi başarılı girişimcilerin deneyimlediği süreçler, yaşadığı zorluklar ve edindiği başarılar; vaka çalışmalarıyla ele alınıyor. Ayrıca katılımcılar, program süresince takımlar halinde çalışarak kendi iş fikirlerini geliştirme imkânı bulurken, jüri önünde derece alanlar program sonunda sürpriz ödüller kazanıyor.