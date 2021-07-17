Doç. Dr. Ilgın Gökaşar'a “Otonom araç” ödülü

Ankara merkezli Türkiye Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER), bu sene dördüncü kez ulaşım alanında Türkiye’de öncü projelere sahip profesyonel, bilim insanı, özel kuruluş ile yerel yönetimleri ödüllendirdi.

“5G” ve “V2X” gibi bağlantı teknolojilerini kullanan sürücüsüz etkileşimli araçlar teknolojisinde Türkiye’nin öncü bilim insanları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökaşar, Türkiye Ulaşım Sistemleri Derneği’nin (AUSDER) 4’üncü “Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri”nde Türkiye Özel Ödülü’ne layık görüldü. Bilim insanına ödülü, 4-5 Haziran’da İstanbul’da yapılan “8’inci Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı”nda takdim edildi.

Pilot çalışmalara hazırız

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökaşar, bu ödülün Türkiye’de ulaşım teknolojilerine verilen önemi vurguladığını belirtti.

Otonom araçların trafik yönetimi için geliştirilen algoritmanın tamamlandığını ve pilot çalışmalar için hazırlandıkları bilgisini paylaşan bilim insanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ödülü Türkiye’de ulaşım teknolojilerine verilen önemi göstermesi açısından çok değerli buluyorum. Alanda gerçekleşen birçok çalışmada önemli ürünler ortaya çıkıyor ve bunların ödüllendirilmesi beni gururlandırıyor. Ödülü almamı sağlayan dünyada ilk kez geliştirilen algoritma, otonom araçların trafik yönetimi yapmasına imkân sağlıyor. Bu teknolojiyle sürücüsüz araçlar 5G ve V2X gibi bağlantı teknolojilerini kullanarak trafiği yönetebiliyor. Böylelikle kaza gibi olaylar sonrasında yaşanabilecek trafik sıkışıklarının önüne geçilmesi mümkün hale geliyor. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında pilot çalışmalara da hazırız. En kısa zamanda başlamak istiyoruz.”

Doç. Dr. Ilgın Gökaşar kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gökaşar, yüksek lisans ve doktora derecelerini inşaat ve çevre mühendisliği alanında Rutgers Üniversitesi’nde tamamladı. 2007’den beri Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde ders veren Doç. Dr. Gökaşar’ın araştırma alanları arasında sürücüsüz araçlar, akıllı ulaşım sistemleri, trafik mühendisliği, büyük veri analizi, gerçek zamanlı yolcu davranışı analizi, havalimanı erişimi analizi, yolculuk paylaşımı ve eşleştirme sistemleri, metrobüs yolcusu davranışı analizi ve ekonomik analiz gibi konular yer alıyor. 2014’te İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan (İSTKA) aldığı fon ile Boğaziçi Üniversitesi Lokal Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (BOUNAUS) laboratuvarını da kurmuş olan Gökaşar, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan ekibiyle çeşitli TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) geliştirmeye devam ediyor.