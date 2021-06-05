Doğal kaynak verimliliği işbirliği

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi ile ETİMADEN, ülkemiz kaynaklarının değerlendirilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesine yönelik projeler gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. İmzalanan protokol ile ortak Ar-Ge çalışmaları geliştirilerek, bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü rektörlük makamında gerçekleşen törende, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve ETİMADEN Genel Müdürü Serkan Keleşer, işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında; enerji verimliliği, proses dizaynı ve optimizasyonu, ileri teknoloji bor bileşiklerinin üretimi, katı-sıvı atık yönetimi, bor ürünlerinin kullanım alanının artırılması, ETİMADEN’e ait sahalarda bulunan değerli elementlerin eldesi gibi konularda teknik danışmanlık, etüt, proje ve uygulamaları içeren çalışmalar düzenlenmesi hedefleniyor. YTÜ’nün Ar-Ge çalışmalarındaki gücünü artıracak bu işbirliğinin aynı zamanda sektöre yönelik bilimsel etkinliklerin önünü açması da amaçlanıyor.

“AR-GE’DE SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ ÇOK DEĞERLİ”

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, ETİ Maden ile gerçekleştirdikleri işbirliğine yönelik şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bir Ar-Ge üniversitesiyiz ve dört alanda öne çıkıyoruz; biyoteknoloji, temiz enerji, savunma teknolojisi ve dijital teknolojiler. Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, ülkemizin sanayileşmesi ve doğal kaynaklarının etkin yönetilmesine katkı sağlayacak işbirlikleri ve etkileşimleri çok değerli buluyoruz. Ar-Ge’de sektör ile işbirliği ve etkileşimi yakalayamıyorsanız mutlaka geride kalıyorsunuz ve çıktılarınız zayıflamaya başlıyor. Üniversitelerin gelecek dönemde, teknoloji ve bilginin iş dünyasına transferi konusunda ön plana çıkacağına ve ulusal kalkınmanın önemli birer aktörü haline geleceğine inanıyorum. YTÜ olarak biz de hem özel sektör hem kamu alanında gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle bu süreçte aktif olarak yer almayı hedefliyoruz.”