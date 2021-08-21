Ekolojik soruna birleşik tasarım ile çare bulacak

Didem ERYAR ÜNLÜ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2021 mezunu Cansu Salcı, hava kirliliği ile mücadele için önemli bir projeyi hayata geçirdi. İki farklı üründen oluşan birleşik tasarım projesi, dünyanın kritik sağlık ve ekolojik sorunu olan hava kirliliği problemini bütünüyle ele alıyor.

Aura Fam ailesinde yer alan iki farklı ürün, iç ve dış mekânlardaki hava kalite denetimini daha sürdürebilir kılmak için kullanıcıların mobilitesinden faydalanarak, her bireyin kirletici verilere ulaşabilmesini sağlıyor. Böylelikle insanlara, soluduğu havayı ve gittiği mekânı tercih edebilme hakkı vermeyi hedefliyor.

Ev tipi denetleyici ve arındırıcı olan Aura Fresh, içerisindeki PM (toz) sensörü alanda kızıl ötesi ışın ile tarama yaparak kirleticileri tespit ediyor. Otomatik olarak filtreleme moduna geçiyor.

Giyilebilir akıllı hava takipçisi olan Aura Coach ise yerel ve kamusal mekânların hava denetimi olayını daha sürdürebilir kılıyor. Böylelikle, şehirde erişilemeyecek noktalara erişim sağlayabilmeyi ve hava kalite değişim hızının dezavantajını ortadan kaldırarak, havadaki kirletici verilerine daha kolay ve gerçek zamanlı ulaşılabilmeyi sağlıyor. Bu birleşik tasarım girişimi ekolojik düzen ile kullanıcı sağlığı, konforu ve üretkenliği arasındaki dengeyi optimize etmeyi amaçlıyor.

Projenin çıkış noktasının hava kirliliğinin ekolojik denge üzerindeki olumsuz etkilerin olduğunu söyleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2021 Mezunu Cansu Salcı, “Bildiğimiz kadar bilmediğimiz birçok gaz ve bileşenlerin uzun sürelerde genel sağlığın yanı sıra insan psikolojisi, ruh hali ve verimliliğe olan etkileri beni bu konuda daha fazla araştırma yapmaya itti. Bu noktada, ya bizde kirleticileri fark edebiliyor olsaydık, ya aksiyonlarımızı duruma göre değiştirebiliyor ve bu gaz yayıcı materyalleri hassasiyetimize göre seçebiliyor olsaydık vb. soruların yanıtlarını aramaya başladım. Hava kirliliğine, bireysel çözüm kadar toplumsal hareket ve farkındalığın da sağlanmasının bilincinde hareket ederek projeye başladım” diyor.

Birleşik tasarım projesinde en önemli noktanın giyilebilir ürün Aura Coach ile yapılanların olduğunu belirten Salcı, şu bilgileri veriyor: “Bu proje, temelde toplum bilimini ve coğrafi bilgi sistemini taban olarak kullanarak, büyük servis hizmetleri ile ulaşılan kısıtlı verileri gösteriyor. Böylelikle, şehirde erişilemeyecek noktalara erişim sağlayabilmeyi ve hava kalite değişim hızının dezavantajını ortadan kaldırarak daha kolay ve gerçek zamanlı ulaşılabilmeyi sağlıyor. Hava kirliliği gibi dünya çapındaki önemli sağlık ve ekoloji sorununu, bir topluluk kurarak toplumsal faydaya dönüştürme bilincinde hareket ediyoruz.”