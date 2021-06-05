Etki hızlandırma programı Accelerate2030 başvuruya açıldı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çözüm geliştiren, ileri aşama pozitif etki odaklı girişimlere yönelik hızlandırma programı Accelerate2030' a başvurular başladı. Türkiye Girişimcilik Vakfı, GIZ, Impact Hub Istanbul ve UNDP Türkiye işbirliğinde gerçekleşen program, yarattığı pozitif etkiyi farklı kitlelere ve coğrafyalara taşımak isteyen ileri aşama girişimcilerin başvurusuna açık. Accelerate2030 programı Türkiye'de bu yıl üçüncü kez hayata geçiriliyor. Program kapsamında en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümleri sunarak seçilen girişimciler, altı aylık yoğun bir hazırlık programına erişme şansını yakalayacaklar.

Bu yıl 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük etki ölçeklendirme programı olan Accelerate2030, girişimler için uzman eğitimleri ve kapasite güçlendirme etkinlikleri içeren yaltı aylık bir hızlandırma yolculuğundan oluşuyor. Ayrıca Accelerate2030, katılımcılarına programa dahil olan kurumsal şirketler ve kamuyla iş ortaklıkları geliştirebilecekleri bir altyapı sunuyor. Bu yolculuğu tamamlayan beş girişim, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek programın finaline katılmaya hak kazanıyor. Programın başvuruları 10 Haziran'a kadar devam edecek.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Accelerate2030, fikir üretme aşamasının ötesine geçmiş ve toplumsal veya çevresel problemlerin çözümüne aracılık eden, halihazırda işleyen bir ürün veya hizmete sahip ileri aşama girişimleri hedefliyor. Program kapsamında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerinde azami seviyede etki yaratma potansiyeline sahip 15 girişim seçilecek ve bu girişimlere, sosyal etkilerini en üst seviyeye taşıyabilmeleri için içerikler sunulacak. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak ve program kapsamında etki odaklı girişimleri bekleyen küresel fırsatlardan haberdar olmak isteyenler için 3 Haziran Perşembe günü çevrimiçi bilgilendirme buluşması gerçekleşiyor. Bunun yanında, daha güçlü ve etkili başvurular yapabilmek için program kapsamında 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen çevrimiçi “Etkili Başvuru Webinar'ı” etkinliklerine katılabilirsiniz.