Fazla Gıda, seri A turunda 26 milyon TL yatırım aldı

Bütüncül atık yönetimi için teknolojik çözümler sunan Fazla Gıda, Seri A turunda 212 liderliğinde, MAP, 500 Istanbul ve Berlin merkezli Atlantic Food Labs’ten 26 milyon TL’lik yatırım aldı.

Sıfır gıda atığı ve minimum karbon emisyonu hedefiyle yola çıkan Fazla Gıda, 2017’de Olcay Silahlı ve Arda Eren tarafından kuruldu. Şirket, gıda geri kazanımı için sunduğu, ikincil satış, gıda bankalarına bağış, hayvan yemi ve biyogaz gibi bütünsel çözümlerle gıda şirketlerine satılmayan stoklarını finansal, çevresel ve sosyal açıdan en yüksek geri kazanım değerine sahip olacak şekilde değerlendirebilecekleri bir teknoloji platformu ve ekosistem sunuyor.

Fazla Gıda, Türkiye'de dört yıldır Migros, Metro, Nestle, Pepsi ve Danone gibi ulusal ve çok uluslu devlerin atıl ürünlerini bütünsel bir yaklaşımla yönetmelerini sağlıyor. Yapay zeka tabanlı bulut platformu sayesinde, ilk adım olarak fazla gıdalar insan etkileşimi olmadan, Gıda Geri Kazanım Hiyerarşisi aşamalarına göre sınıflandırılıyor. Sonrasında, sınıflandırılmış atıl ürünler, bağış için gıda bankaları, ikincil satışlar için alıcılar, hayvan yemi veya biyogaz için üreticiler gibi ekosistemdeki ilgili ortaklarla uçtan uca takip edilebilir bir şekilde eşleştiriliyor. 2017’de, 500 Istanbul tarafından ilk yatırımını alan Fazla Gıda, sonrasında Techstars ve Metro Accelerator Berlin programı tarafından desteklendi, ardından EGİAD ve Galata Business Angels yatırımlarını aldı. 500 Istanbul, EGİAD ve GBA, Seri A'dan önce şirkete yeniden yatırım yaptı ve böylece toplam yatırım miktarı 1,3 milyon dolara ulaştı.

Kurucu ortak ve CEO Olcay Silahlı, B2B çözümleriyle son dört yılda 19 bin tonun üzerinde gıdayı kurtardıklarını ve 62 bin tondan fazla karbon salımını önlediklerini söyledi. Daha katedilecek çok yol olduğunu ifade eden Silahlı, “Sadece Türkiye'de her yıl israf edilen yiyeceklerin değeri yaklaşık 50 milyar Euro. Fazla Gıda olarak bütünsel çözümlerimizle gıda atığı kaynaklı karbon ayak izinin 2030’a kadar yarıya indirilmesi olmazsa olmaz hedefimiz. Bu vizyon doğrultusunda Fazla Gıda, yeni finansmanı, ürün portföyünü zenginleştirmek ve coğrafi erişimini genişletmek için kullanacak” diye konuştu. Arda Eren ise; “Merkezileşmiş bulut platformumuz şirketlerin ve bireylerin karmaşık atık yönetim sistemlerini daha kolay anlamasını ve yönetmesini sağladı. Bugüne kadar platformumuzda 70 binden fazla işlemi tamamlamayı başardık” dedi.

Birçok uluslararası ödülü bulunuyor

Fazla Gıda, iklim eylemi, sıfır açlık, sorumlu tüketim ve üretim gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, küresel sorunlara bütünsel ve dijital çözümler üretmek ve uygulamak için çalışıyor. Şirket, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından dünya çapında seçilen 9 etki odaklı girişimden biri. Fazla Gıda’nın ayrıca, aralarında MIT Solve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri kategorisi ve European Investment Bank Social Innovation Tournament birinciliği olmak üzere birçok uluslararası ödülü bulunuyor.